Nuova BMW Serie 1, una quarta generazione premium

È la più sportiva di sempre. A 20 anni dal primo modello, con un totale di circa tre milioni di auto vendute, la BMW Serie 1 non smette di stupire ed entra nella sua quarta generazione. Con l'obiettivo di vendere l'80% di quota in Europa, di cui il 40% in Germania e il 15% (secondo posto) in Italia, a testimonianza di come questa vettura punti sul nostro Paese.

La nuova BMW Serie 1 è una compatta cinque porte dallo stile dinamico e contenuti premium.

Una quarta generazione che non cambia nelle dimensioni rispetto al passato, ma che ne eleva il piacere di guida, tecnologia e sicurezza. La nuova BMW Serie 1 sarà prodotta nello stabilimento di Lipsia.

Commercializzata a partire dal prossimo mese di ottobre, vanta una gamma di motorizzazioni completamente rinnovata.

Stile e tecnologia

Un design dinamico, sottolineato da una serie di accorgimenti estetici che ne enfatizzano il carattere sportivo. Lunga 4,361 metri, larga 1,8 metri e alta 2,670 metri, il suo passo è di 2,670 metri.

Un frontale basso e piatto e una griglia radiatore, (alias doppio rene), ampia e protesa in avanti. Di serie, sono presenti fari a LED che incorporano anche le luci diurne e gli indicatori di direzione.

A richiesta sono disponibili quelli adattivi a LED con abbaglianti a matrice attiva e funzione cornering.

A sottolineare il DNA sportivo del Marchio ci pensa uno spoiler posteriore, posto all’estremità superiore del lunotto. Sulla M135 xDrive, quattro i terminali di scarico.

A listino sono disponibili sette tinte metallizzate. Per la prima volta in assoluto, il tetto può essere a contrasto con la carrozzeria.

Una M sotto mentite spoglie

La BMW M135 xDrive rappresenta la versione top di gamma della nuova Serie 1, una versione che punta sulla massima sportività ma anche sulle prestazioni elevate.

Motore quattro cilindri in linea, potenza massima di 300 CV e 0 - 100 km/h in meno di 5 secondi. La nuova BMW M135 xDrive ha realmente performance in linea con le “Emme” di qualche anno fa, pur conservando un’estetica sobria.

A differenza del resto della gamma, diversi i particolari che la rendono esclusiva, dalle minigonne laterali ai quattro terminali di scarico, per passare alle grandi prese d’aria frontali e alle calotte degli specchi retrovisori esterni in stile M.

I cerchi sono da 18 pollici e calzano pneumatici super-ribassati, l’impianto frenante è stato adeguato alle prestazioni superlative. Il cambio è un automatico doppia frizione Steptronic a 7 rapporti, l’assetto è stato irrigidito.

Versioni benzina e diesel

Sul mercato europeo saranno commercializzate diverse motorizzazioni che animano la gamma della nuova BMW Serie 1.

La versione d’accesso è la 116, modello spinto da un motore turbo 3 cilindri da 122 cavalli. Salendo di potenza e livello, in gamma è presente la 120 da 170 cavalli.

Per le alimentazioni diesel, immancabili la 118d da 150 cavalli e la 120d da 163 cavalli.

Al fine di elevare il piacere di guida, la scocca della BMW Serie 1 è stata irrigidita, nuovo è il telaio, che comprende una cinematica avanzata, e la barra antirollio. L’angolo di sterzata è stato aumentato del 20%, sull’intera gamma è disponibile unicamente la tramisisone automatica.

Dotazione di serie e personalizzazioni

Presenti una serie di sistemi e accessori di chiara impronta premium.

Sono di serie, il climatizzatore automatico, l’impianto di allarme, gli specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e il BMW Live Cockpit Plus che include il sistema di navigazione basato sul cloud BMW Maps.

Tra i pacchetti aggiuntivi figurano il BMW Live Cockpit Professional con BMW Head-Up Display, soluzione che comprende anche la realtà aumentata “Augmented View” e il Parking Assistant Plus.

Il pacchetto Premium comprende il Comfort Access, la ricarica del telefono wireless i fari adattivi a LED, lo specchio retrovisore interno con oscuramento automatico e la proiezione del logo BMW sull’asfalto.

A richiesta, sono disponibili numerosi accessori tra cui: climatizzatore automatico bizona, tetto panoramico in vetro e impianto Audio Harman Kardon.

Prova su strada

La nuova BMW Serie 1 su strada conferma le ottime qualità della serie precedente. Ben piantata sull’asfalto, il suo punto di forza è l’aderenza, nonostante l’abbondante coppia e potenza disponibili. Stabile e sicura, lo sterzo diretto permette di impostare le curve con una precisione millimetrica.

Da riferimento le sospensioni, assicurano il giusto mix tra comfort e divertimento.

L’insonorizzazione è perfetta, la qualità percepita a bordo è senza ombra di dubbio del tutto simile a quella di vetture di segmento superiore. L’elettronica di bordo vigila su assetto, trazione e stabilità.

L’è adeguato alle prestazioni, la corsa della leve del freno è modulabile, ottima la resistenza all’affaticamento (nessun fenomeno di fading).

La nuova BMW Serie 1 è in vendita a partire da un prezzo di listino di 34.400 euro (116 da 122 cavalli).