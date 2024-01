Nuova Bmw Serie 5 Touring, svelato in anteprima il suo design

Dopo il recente lancio della Serie 5 berlina, proposta anche nella variante elettrica i5, la Casa di Monaco presenterà la prossima primavera (o comunque entro l’estate) anche l’attesa variante station wagon denominata Bmw Serie 5 Touring e la corrispettiva versione a zero emissioni i5 Touring.

Nuova Bmw Serie 5 Touring, anticipata da bozzetti e teaser

La nuova familiare premium di segmento “E” del Costruttore teutonico era stata anticipata da foto dei brevetti e da un teaser che mostrava la fiancata della vettura nella penombra. Questa ultima immagine è stata però capace di mettere in risalto oltre la silhouette dell’auto anche il taglio dei gruppi ottici a Led.

La prima immagine della versione definitiva

A sorpresa, nelle ultime ore è apparsa sui social una immagine che sembra immortalare la versione definitiva della Bmw i5 Touring, ovvero la versione 100% della nuova generazione della station bavarese che condividerà praticamente il medesimo design con le varianti dotate di motore termico. La foto in questione è stata condivisa sul profilo Instagram “wilcoblok” e sembra una immagine “ufficiale” scattata in occasione di un servizio fotografico.

I dettagli estetici

La foto a nostra disposizione mostra la parte posteriore della vettura, mentre non risultano disponibili immagini che ritraggono la vista anteriore, anche se quest’ultima non dovrebbe vantare differenze con la Serie 5 berlina presentata lo scorso anno. Osservando la coda dell’auto è possibile apprezzare una linea di cintura che si innalza verso il terzo montante, raccordatosi in modo armonico con un lunotto compatto e inclinato che risulta lambito nella zona superiore da uno spoiler. I proiettori a Full-LED si sviluppano in senso orizzontale fino ad abbracciare le fiancate con un “accento” rialzato nella parte finale del faro. Il fascione paraurti dalla forma bombata avvolge tutta la zona inferiore e regala forza e presenza scenica alla vista d’insieme.

Gamma propulsori

La nuova Serie 5 Touring sarà proposta con motori Phev ( versioni 530e da 299 CV e 550e xDrive da 489 CV), con il motore benzina 520i 2.0 turbo da 208 CV e diesel 520d da 197 CV (entrambi dotati di sistema mild hybrid 48V) e le varianti elettriche i5 eDrive40 (motore singolo da 340 CV e 477-582 km di autonomia) e M60 xDrive (bimotore da 601 CV e 455-516 km di autonomia). In un secondo momento arriverà anche la potentissima M5.