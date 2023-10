Nuova Bmw X2, la seconda generazione è più sportiva e anche elettrica

La Casa dell’Elica ha svelato le caratteristiche tecniche e le immagini ufficiali della nuova Bmw X2, seconda generazione del crossover compatto tedesco. Proposta sotto forma di SUV-Coupé, la nuova X2 si caratterizza per una vasta offerta di motorizzazioni che comprende anche una potente versione 100% elettrica. Più grande e spaziosa, la vettura sarà declinata anche nella variante sportiva M35i da 300 CV, mentre il suo debutto ufficiale è stato fissato per il prossimo marzo 2024.

Nuova Bmw X2, il design e dimensioni

L’inedita X2 sfoggia un design completamente nuovo che ricalca il recente family feeling del Costruttore bavarese. La calandra richiama quella della X1, anche se sfoggia dimensioni maggiori ed è dotata di un suggestivo sistema di illuminazione. La nuova firma luminosa anteriore a LED si estende fino ai generosi passaruota, mentre il fascione paraurti di distingue per tre grandi prese d’aria dall’aspetto aggressivo. Il terzo montante si raccorda con il lunotto spiovente da coupé che richiama quello della sorella maggiore X4, mentre la coda, meno accentuata, ospita i proiettori che si sviluppano orizzontalmente. L’estrattore nero lucido ingloba gli scarichi che nella variante M35i sono ben quattro, due su ogni lato. La versione 100% elettrica si distingue per i dettagli color blu, come le altre versioni a zero emissioni targate Bmw.

Rispetto alla generazione che sostituisce, le dimensioni sono cresciute di molto: la lunghezza aumenta di 19 cm, raggiungendo i 4,55 metri, mentre la larghezza tocca i 1,85 metri (+3cm) e l’altezza di 1,59 m (+6 cm). Il bagagliaio offre uno spazio compreso tra 560 e 1.470 litri che nelle versioni elettriche passa tra 525 e 1.400 litri. Come da tradizione, le possibilità di personalizzazione sono decisamente elevate, si parte da 13 livree esterne per la carrozzeria, un’ampia collezione di cerchi in lega da 17 a 21 pollici e tanti tipi di rivestimenti pregiati. Ricordiamo inoltre che la M35i può contare su un bodykit specifico.

Interni hi tech

Osservando l’abitacolo si apprezza subito la plancia hi tech che ricorda quella della X1, con due display appaiati, rispettivamente da 10,25 pollici per la strumentazione digitale e da 10,7 pollici per l’infotainment. Quest’ultimo sfrutta il nuovo sistema operativo BMW OS 9 che può essere gestito tramite comandi vocali, gestuali e sfruttando i pulsanti presenti nel tunnel centrale che si trovano vicino al selettore delle modalità di guida. Il dispositivo multimediale permette di controllare l’impianto audio, la connettività per smartphone e la navigazione connessa al cloud. La ricca serie di gadget elettronici comprende anche l’head-up display e una serie di ADAS come il cruise contro Adattivo, la frenata automatica d’emergenza, il Parking Assistant con retrocamera, il mantenimento di corsia e tantissimo altro.

La gamma motorizzazioni

L’offerta dei propulsori comprende le varianti termiche sDrive 20i mild hybrid a benzina che sfrutta il 1.5 3 cilindri da 170 CV e 240 Nm abbinato alla trazione anteriore. Tra i diesel spicca l’sDrive 18d da 150 CV e 360 Nm, mentre al vertice dell’offerta troviamo la sportiva M35i xDrive con motore a benzina da 300 CV e 400 Nm, che brucia lo 0-100 km/h in 5,4 secondi e vanta una velocità massima di 250 km/h. Tutti motori sono gestiti da un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

L’unica versione elettrica è la iX2 xDrive 30 equipaggiata con doppio motore elettrico che offre una trazione di tipo integrale e eroga una potenza complessiva di 313 CV e 494 Nm. Secondo i dati dichiarati, questa versione scatta da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e ha una velocità massima limitata a 180 km/h. L’autonomia risulta compresa tra 417 e 449 km secondo il ciclo WLTP.