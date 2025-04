Nuova Citroën C5 Aircross 2025: design, tecnologia e sostenibilità al servizio del comfort

Dopo aver conquistato il cuore degli automobilisti con la sua prima generazione, la Citroën C5 Aircross 2025 si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia del marchio francese. Non si tratta di un semplice restyling, ma di una rivoluzione totale che tocca design, tecnologia e sostenibilità. Pronta per affrontare uno dei segmenti più competitivi del mercato, la nuova C5 Aircross è un suv che incarna la promessa di Citroën di offrire comfort, versatilità e soluzioni innovative per chi cerca un'auto che sappia adattarsi a tutte le esigenze.

Design audace, elegante e aerodinamico

La nuova C5 Aircross si fa notare già al primo sguardo, con un design che fonde robustezza e raffinatezza. Il frontale, dominato dal nuovo logo Citroën e da una firma luminosa a tre punti con tecnologia Matrix LED, offre una personalità distintiva e una visibilità superiore. Le linee fluide e muscolose della carrozzeria sono il risultato di un meticoloso lavoro di ricerca aerodinamica: dai deflettori ai dettagli del tetto inclinato, ogni elemento è studiato per ridurre la resistenza al vento e migliorare l'efficienza, senza compromettere lo spazio interno. Il coefficient SCx di 0,75 permette di ottenere una maggiore autonomia, in particolare nelle versioni elettriche, che guadagnano più di 30 km di percorrenza extra in autostrada rispetto alla generazione precedente.

Interni: un "suv Lounge" che ridefinisce il comfort

L'abitacolo della C5 Aircross 2025 è un angolo di relax su quattro ruote. Citroën ha creato un ambiente che si avvicina a quello di un vero e proprio “C-Zen Lounge”, un salotto di lusso dove ogni dettaglio è pensato per garantire il massimo del comfort. I sedili Advanced Comfort, con imbottiture in schiuma ad alta densità, si adattano perfettamente al corpo, offrendo supporto e benessere in ogni viaggio. A bordo, troviamo anche sedili riscaldati, ventilati e con funzione massaggio, mentre lo spazio per i passeggeri posteriori è aumentato, con schienali reclinabili per un comfort senza pari. Il sistema di illuminazione ambientale a LED e il tetto panoramico apribile aggiungono una dimensione di luminosità, mentre i materiali scelti per gli interni, molti dei quali riciclati o bio-based, sono una chiara dichiarazione d'intenti in favore della sostenibilità. La capacità del bagagliaio rimane imponente, con 565 litri di capienza di base e una possibilità di ampliamento fino a 1.668 litri, senza rinunciare alla versatilità nelle versioni ibride o elettriche.



Tecnologia a portata di mano

A bordo della C5 Aircross, la tecnologia diventa un'estensione naturale dell’esperienza di guida. La plancia è dominata dal Waterfall Touchscreen, un display da 12" che si fonde elegantemente con la console centrale e offre una grafica HD di altissimo livello. Il sistema di infotainment include navigazione 3D, Apple CarPlay™ e Android Auto™ wireless, mentre il sistema di ricarica wireless a induzione da 15W permette di mantenere i dispositivi sempre pronti all'uso. Inoltre, grazie alla connessione con ChatGPT, il sistema di intelligenza artificiale evoluto, il conducente può interagire con l’auto in modo ancora più intuitivo e personalizzato. Il cruscotto digitale da 10" e l'Head-Up Display (disponibile nei modelli più ricchi) proiettano le informazioni di guida direttamente sul parabrezza, riducendo al minimo le distrazioni.

Motorizzazioni: un’auto per ogni esigenza

La nuova C5 Aircross non è solo bella da vedere, ma è anche progettata per rispondere a una varietà di esigenze di mobilità. Citroën offre una gamma completa di motorizzazioni, adatta a ogni stile di vita. La versione ibrida Hybrid 145 è ideale per chi si avvicina all’elettrificazione, con motore benzina 1.2 PureTech e un sistema a 48V che garantisce un'autonomia fino a 900 km. Per chi cerca maggiore potenza e versatilità, la versione Hybrid Rechargeable 195 combina un motore benzina 1.6 da 150 CV con un motore elettrico da 92 kW, garantendo oltre 100 km di autonomia in modalità elettrica. Infine, per gli amanti della mobilità 100% elettrica, la ë-C5 Aircross offre due opzioni con motori da 210 CV e 230 CV, rispettivamente, con autonomie fino a 680 km e una ricarica rapida che permette di recuperare 160 km in soli 10 minuti.

Sostenibilità: un impegno concreto per l’ambiente

La nuova C5 Aircross è prodotta in Francia, nello stabilimento Stellantis di Rennes, con componenti realizzati localmente. Citroën ha messo in atto scelte ecosostenibili, utilizzando materiali riciclati e bio-based in tutto l’abitacolo. Non solo: il modello non impiega pelle naturale, ma opta per materiali alternativi rispettosi degli animali e dell’ambiente.

Prezzi e disponibilità

Anche se i listini ufficiali non sono ancora stati completamente diffusi, le stime per il mercato italiano indicano i seguenti prezzi di partenza. La versione Hybrid 145 dovrebbe partire da circa 40.300 euro, mentre la Hybrid Rechargeable 195 sarà disponibile a partire da 48.750 euro. Per la versione completamente elettrica ë-C5 Aircross, i prezzi varieranno tra 44.000 e 52.000 euro, a seconda della motorizzazione. La nuova Citroën C5 Aircross arriverà in Europa nella seconda metà del 2025, con le prime consegne previste per la fine dell’anno.

Con la nuova C5 Aircross, Citroën non solo risponde alle sfide del presente, ma traccia anche la rotta verso il futuro, con un SUV che coniuga performance, design e sostenibilità, pronto a diventare un punto di riferimento nel mercato europeo. Se sei in cerca di un SUV moderno, tecnologicamente avanzato e con una forte attenzione al comfort, questo modello potrebbe essere la scelta giusta per te.