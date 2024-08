Nuova Dacia Spring regina elettrica in città: la piccola auto che turba i sogni di Musk

Ascolta ora 00:00 00:00



Bordeaux - Ebbene è così, c’è una vettura che turba i sonni di Elon Musk. Non ci crederete ma è la Dacia Spring. Non ci credete?

Vabbè, probabilmente stiamo esagerando, perché magari Musk avrà già i suoi sonni e i suoi sogni sufficientemente affollati, ma è un dato di fatto che la Dacia Spring resta saldamente tra le auto elettriche più vendute in Europa dopo le Tesla Model Y e Model 3 che hanno costi e potenzialità differenti, ovviamente.

E quindi? Quindi il segreto sta nella filosofia Dacia, che, anche nella Spring, model year 2024, che abbiamo avuto modo di provare sulle strade di Bordeaux e del Dipartimento francese della Gironda, si rinnova per offrire il meglio in 3,70 metri di lunghezza e 1,58 metri di larghezza, dove nulla manca e nulla eccede, con una batteria da 26,8 kWh a garantire un’autonomia di 225 km che, nel ciclo urbano possono diventare anche circa 300.

Lo scatto c’è: passa da 0 a 50 km/h in 3,8 secondi, per la sua «sete» di energia si ricarica dal 20% al 100% in 10 ore e 50 minuti, da una presa domestica, da wall-box da 7,4 kWh in 4 ore, mentre dalle fast a corrente continua e solo per la versione 65 cavalli (quella che abbiamo guidato nella prova) in 45 minuti.

City car, quindi, ideale per «mangiarsi» il caos cittadino e per concedersi, con attenzione alla carica, anche qualche gitarella spensierata, grazie a un bagagliaio che va da 308 a 1.004 litri, 35 litri di volume di carico nel vano anteriore e 33 litri sparsi tra tasche e vani portaoggetti nell’abitacolo.

Presentata nel 2021, rinnovata l’anno dopo, e potenziata nel 2023 con l’arrivo del motore da 65 CV, che affianca quello da 45 CV, pensa che la Spring battezza l’esordio nel mondo elettrico nel 93% dei casi di acquisto. La versione 2024 ha un che di futuristico con i fari a Led, gli sticker sul paraurti anteriore e posteriore e le nuove livree «Beige Safari» (della serie: l’avventura è il nostro pane) e «Rosso Mattone».

L’altezza da suolo di 15 centimetri consente alla nuova Spring di non temere anche i fondi più insidiosi e quanto a manovrabilità, il raggio di sterzata di 4,8 metri è un bel regalo agli automobilisti un più, diciamo, a complicarsi la vita. Al centro della plancia il dislay da 10 pollici per l’infotainment e, lato guida, quello da 7.

Nuovo anche il volante regolabile in altezza. Più Adas, tra cui il riconoscimento della segnaletica e l’avviso del superamento della carreggiata.

Due gli allestimenti: «Expression» con

motore da 45 CV (17.900 euro) e da 65 CV (18.900 euro) ed «Extreme», solo da 65 CV (19.900 euro). Non finisce qui. Ci sono altre novità. In dirittura d’arrivo, infatti, anche le versioni commerciali «Business» e «Cargo».