Nuova Fiat Croma 2024: caratteristiche e prezzi del modello in arrivo

La Fiat Croma è un'auto che ha inciso profondamente nella storia del colosso torinese, conquistando larghi consensi tra la metà degli anni Ottanta e la decade successiva. Questo modello è stato - forse - l'ultimo tentativo del costruttore italiano di gareggiare ad armi pari nel segmento delle ammiraglie, le berline di rappresentanza, dove la Croma riuscì a emergere con le sue doti di comfort, spazio e praticità. La versione originale, con la sua silhouette a due volumi e mezzo e il portellone innovativo, fece centro. La Croma, di fatti, non ha avuto un'erede diretta, né la Marea, né la Croma II, che fu una familiare semplice, mai declinata in carrozzeria sedan. Oggi, si vocifera di un improbabile ritorno sulle scene nel 2024, con un nuovo telaio e una dimensione che si ispria al glorioso passato. Stellantis la farà davvero?

Attualmente fuori dai programmi di Stellantis

Nei progetti di Stellantis, il Marchio Fiat dovrebbe sfornare nell'arco dei prossimi anni una lunga serie di modelli, a partire dalla Panda, che cambierà volto drasticamente. Si parla tanto anche di una nuova Multipla, che sempre più insistentemente sta rientrando tra le papabili nuove creazioni del Marchio con data fissata al 2025, anche se manca di fatto una chiara volontà di mettere sul tavolo una berlina. Questo segmento non è più uno dei principali del mercato, perché la domanda è rivolta principalmente ai SUV e ai crossover, come la nuova 600 che ha debuttato nel corso del 2023. Dunque, la Croma difficilmente potrebbe vedere la luce nel breve periodo, ma siamo pronti a essere smentiti con qualche contro mossa a sorpresa. Intanto, nel 2026 potrebbe esordire anche una nuova 500.

I render di Fiat Croma dal web

C'è comunque chi ha provato recentemente a immaginare una contemporanea Fiat Croma, tramite dei render di sicuro fascino, come il designer Mirko Del Prete e la sua pagina MDP Automotive, che ha proposta una moderna Croma in versione familiare, con delle linee tese e molto eleganti, o come l'architetto Tommaso D'Aquino, il quale ha concepito un'ammiraglia contemporanea ma sempre a due volumi e mezzo, come l'antenata degli anni Ottanta.

La Fiat Croma immaginata da Mirko Del Prete

Tutte opere pregevoli e, per certi versi, stimolanti ma che sono quasi completamente improbabili. Nell'idea del Gruppo Stellantis, almeno per quanto riguarda i Brand italiani, lo spazio alle berline classiche e alle ammiraglie di prestigio spetta ad Alfa Romeo, con la nuova Giulia, e alla Lancia, con la prossima Gamma. Chissà se Fiat, avrà la sua occasione. Intanto, la Croma riposa in un cassetto.