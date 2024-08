Nuova Fiat Grande Panda, le 10 cose da sapere

I punti chiave Dimensioni

Presentata in occasione del 125° anniversario Fiat, la nuova Grande Panda apre un nuovo capitolo nella storia del Marchio automobilistico torinese.

Tre i valori che hanno dato vita a un progetto ambizioso e su scala mondiale: sostenibilità, inclusività e semplicità. La nuova Fiat Grande Panda si posiziona nel segmento B.

Un’auto socialmente rilevante, che nasce su una piattaforma globale e si rivolge a tutti. Un modello che è letteralmente il clone della prima Panda.

Dimensioni

Lunga 3,99 metri, larga 1,76 metri e alta 1,57 metri, la nuova Grande Panda ha un bagagliaio capace di ospitare fino a 361 litri. Una cinque porte che ospita comodamente cinque persone. Nello stile della sua carrozzeria, tanti gli elementi che rimandano allo storico modello degli anni ’80, un’auto che ha cambiato il modo di vivere l’automobile.

Una vettura da segmento B, compatta e dalle dimensioni contenute. Un design tutto italiano che abbina superfici morbide ma decise ad una serie di elementi che richiamano la storia prima generazione di Panda.

Passaruota robusti, finiture dei montanti verniciate e cerchi fino a 17”, sono tutti elementi che contribuiscono a caratterizzare il suo look tipicamente italiano.

Cambio

Disponibile sia in versione elettrica che ibrida, la nuova Grande Panda monta una trasmissione automatica doppia frizione a 6 rapporti (motorizzazione mild hybrid).

Motorizzazioni

Due configurazioni, una ibrida leggera e una full electric. Condividendo la stessa piattaforma delle altre vetture di segmento B del Gruppo Stellantis, anche la Grande Panda è disponibile con un’unità ibrida da 1.2 litri, propulsore in grado di sprigionare una potenza di 100 cavalli.

Il cambio è un DCT a 6 marce. Si tratta della stessa unità che equipaggia le nuove Citroen C3, Fiat 600, Jeep Avenger e Lancia Ypsilon.

In gamma è presente anche una versione completamente elettrica, dotata di un pacco batteria al ferro fosfato da 44 kWh e di un motore elettrico da 83 kW, per un’autonomia nel ciclo WLTP fino a 320 km.

Prezzi

Il prezzo della Grande Panda parte da meno di 25.000 euro per la versione completamente elettrica. Per la versione ibrida occorrono circa 19.000 euro.

ADAS

Un mezzo moderno e sicuro, che sfrutta tutta la tecnologia presente all’interno del Gruppo Stellantis. La nuova Grande Panda è dotata di una suite ADAS completa che comprende una serie di sistemi di assistenza alla guida di secondo livello. Tra i più importanti figurano la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento della corsia, la segnalazione angoli ciechi e gli abbaglianti automatici.

Non mancano altri dispositivi utili nella guida di tutti i giorni, tra cui l’assistenza al parcheggio e la segnalazione dei limiti di velocità.

Interni

Tanta attenzione all’ottimizzazione degli spazi, tutto è stato sfruttato in maniera intelligente. Di fronte al passeggero è disponibile un vano portaoggetti da 13 litri di cui 3 litri in un solo cassetto. Una soluzione che ricorda l’ingegnosa e intramontabile plancia a tasca della Panda degli anni ‘80.

Display

Un’auto da segmento B che incarna tutta l’innovazione del Marchio. La plancia e la cornice in policarbonato comprendono il cruscotto da 10” e la radio digitale con display da 10,25”, quest’ultima ha uno stile unico che richiama la forma della pista del Lingotto, un chiaro omaggio al passato e al presente.

Sicurezza

Piattaforma Small Car del Gruppo Stellantis, uno scheletro tecnologico e sicuro che consente, non solo di ospitare motorizzazioni con alimentazioni diverse, ma che rappresenta anche una base sicura dal punto di vista della sicurezza passiva. Una cellula in grado di resistere agli urti laterali e frontali.

Airbag frontali e laterali e cofano a deformazione programmata per proteggere anche gli utenti della strada (pedoni, ciclisti, etc..).

Consumi

La Fiat Grande Panda elettrica ha un’autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP, il tutto grazie a un pacco batteria da 44 kWh. La versione Mild Hybrid è spinta da una motorizzazione da 1.2 litri da 100 CV.

Su questa versione è presente un motore elettrico integrato nella scatola del cambio, un cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti, da 29 CV. Si tratta della stessa soluzione presente sulla nuova Ypsilon e che assicura una capacità di percorrenza in città, fino a oltre il 50% in modalità a zero emissioni.

Una soluzione che garantisce anche spostamenti in autostrada a zero o basse emissioni.

Connettività

Il sistema d’infotainment si avvale di uno schermo da 10,25”. Garantita la piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto via wireless.

Immancabile, vista la modernità progettuale della nuova Grande Panda, il navigatore satellitare che, sulla versione Full Electric, offre anche un notevole supporto per le ricariche, in quanto è in grado di calcolare la rotta della destinazione impostata tenendo conto dell’autonomia residua, delle stazioni di ricarica e del traffico.

La Nuova Fiat Grande Panda ha un look che ricorda la Panda di prima generazione, ma contenuti e una connettività alla stregua delle migliori concorrenti.