Nuova Lancia Ypsilon: le 10 cose da sapere

La nuova Lancia Ypsilon rappresenta l’inizio di una nuova era per il marchio automobilistico torinese.

Agile in città, ma anche divertente e spaziosa, la nuova Lancia Ypsilon nasce sulla piattaforma multi-energia CMP (Common Modular Platform), una “base” perfetta per ospitare motorizzazioni full electric ma anche ibride.

I tecnici Lancia hanno a lungo lavorato su quattro aree principali:

benessere a bordo

qualità sonora

qualità produttiva

piacere di guida.

Una cinque porte che offre un comfort paragonabile a quello di vetture di classe superiore. È stato ricreato, a tal fine, un ambiente rilassante e insonorizzato, le portiere sono dotate di guarnizioni specifiche che ne migliorano l’isolamento acustico.

Altri accorgimenti riguardano le carreggiate allargate di 24 mm e il sistema sterzante, calibrato per ottenere la massima pressione di guida.

Dimensioni

Lunga 4,08 metri, la nuova Lancia Ypsilon è larga 1,76 metri e alta 1,44 metri. La versione con motorizzazione ibrida leggera ha un peso in ordine di marcia di 1.282 kg, mentre la full electric pesa 1.584 kg. La capacità di carico sulle versioni ibride è pari a 352 litri (309 sulla BEV).

Cambio

La nuova Lancia Ypsilon ibrida si avvale di un cambio automatico e-DCT a 6 rapporti e di funzionalità interessanti nella guida in città, tra cui l’e-Start, la partenza in modalità elettrica, l’e-Parking, il parcheggio a zero emissioni, l’e-Queueing e l’e-Creeping che consentono di adattare lo stile di guida in funzione delle esigenze del conducente.

Motorizzazioni

Due le motorizzazioni disponibili per la nuova Ypsilon, la prima, quella più innovativa, si basa su di una power unit da 156 cavalli e un pacco batteria da 51 kWh. Un binomio che le consente una percorrenza fino a fino a 400 km nel ciclo WLTP.

Altra proposta è la versione MHEV che punta sul 3 cilindri da 1.2 litri da 100 cavalli e tecnologia ibrida a 48 V. Raggiunge una velocità massima di 190 km/h per uno 0 - 100 km/h in 9 secondi. Particolarmente contenute le sue emissioni, comprese tra i 103 e i 104 g/km nel ciclo WLTP.

La nuova Lancia Ypsilon MHEV è la mild hybrid più efficiente della sua categoria, in grado di garantire fino al 25% della sua percorrenza in modalità full electric.

Prezzi

La nuova Lancia Ypsilon è in vendita a un prezzo di listino di 24.900 euro per la versione ibrida e 35.399 euro per la versione 100% Elettrica (prezzo comprensivo della Easy Wallbox del valore di 499 euro).

ADAS

Una compatta cinque porte dotata della più avanzata tecnologia in tema di guida autonoma. Nella dotazione standard rientrano gli ADAS di livello 2 tra cui:

regolatore automatico della velocità di crociera e traiettoria

adaptive cruise control

lane centering

traffic jam assist con funzione stop&go attivabile tra i 30 e i 150 km7h.

Interni

Un abitacolo raffinato che nella versione Cassina è impreziosito da un tavolino splendidamente rifinito in cuoio, tante le novità a cominciare dal sistema S.A.L.A. un’interfaccia virtuale intelligente che racchiude tutta la connettività per assicurare un’esperienza di bordo confortevole.

Acronimo di Sound Air Light Augmentation, accentra in un unico dispositivo le funzioni di auto, climatizzazione e illuminazione. Con questo sistema, la nuova Lancia Ypsilon si adatta all’umore del guidatore consentendo al passeggero e pilota di cambiare l’illuminazione interna con un semplice tocco.

L’impianto audio è stato appositamente disegnato da un sound designer Lancia, quello di climatizzazione è dotato di un filtro ad alta efficienza in grado di rimuovere fino al 99% delle particelle nocive.

Display

Sistema di accesso e di avvio senza chiave, telecamere con visuale a 180 gradi e sensori di parcheggio, anteriori e posteriori. In plancia è presente un display da 20,5”, il più grande della categoria, con quadro strumenti radio digitale da 10,25”.

Grazie alla presenza dell’interfaccia virtuale S.A.L.A è possibile collegare via wireless il proprio smartphone con l’unità centrale per la condivisione dei sistemi Apple CarPlay e Android Auto.

Sicurezza

La piattaforma multi-energia CMP (Common Modular Platform) è realizzata con materiali all’avanguardia. La cellula di sicurezza è robusta e, in abbinamento ai sistemi di assistenza alla guida di livello 2, garantisce alla nuova Lancia Ypsilon una sicurezza da primato. A tutto questo si aggiungono ADAS avanzati tra cui l’Autonomous Emergency Brake (AEB) e l’Adaptive Cruise Control, oltre che le telecamere anteriori e posteriori e il monitoraggio degli angoli ciechi.

Consumi e tempi di ricarica

Due versioni, due motorizzazioni particolarmente efficienti. La Ypsilon Elettrica vanta un consumo energetico compreso tra i 14,3 e i 14,6 kWh per 100 km, la variante ibrida ha emissioni di CO2 estremamente contenute, fino a 104 g/km ed è in grado percorrere fino al 25% in modalità elettrica.

La Ypsilon MHEV, grazie al suo motore compatto a tre cilindri, vanta consumi interessanti. Fino a 4,6 litri per 100 km. La capacità del serbatoio è di 44 litri.

Connettività

L’interfaccia

offre una connettività senza limiti. Via wireless è possibile collegare uno smartphone per condividerne contenuti e connettività tramite