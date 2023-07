La Nuova Fiat Topolino VS Citroen Ami: caratteristiche, differenze, dotazioni e prezzi

La Casa del Lingotto ha recentemente svelato in maniera ufficiale la nuova Fiat Topolino, quadriciclo 100% elettrico che rispolvera un nome storico della storia del marchio, andando a posizionarsi per prezzo e dimensioni al di sotto la 500e. La nuova Topolino nasce da un intelligente progetto del Gruppo Stellantis, infatti, condivide molte componenti e parti meccaniche con la “cugina” Citroen Ami, lanciata sul mercato nel 2020. Nonostante le caratteristiche in comune, le due piccole a zero emissioni si differenziano nel design e soprattutto dal punto di vista concettuale. Ora non ci resta che scoprire insieme le caratteristiche, le differenze e tutti gli altri dettagli che identificano questi due modelli dal grande appeal e potenziale.

Fiat Topolino, le caratteristiche

Dal punto di vista stilistico, la Topolino sfoggia un frontale che richiama subito la storia della Fiat, grazie ai tipici proiettori rotondi, la fascia paraurti e gli specchietti color argento, dal forte sapore vintage. La gamma include due differenti carrozzerie, ovvero una versione chiusa e una aperta denominata Dolce Vita. Quest’ultima richiama le “spiaggine” anni ’60 e si distingue per i due cordini che prendono il posto delle portiere. Lunga appena 2,53 metri di lunghezza, la vettura è spinta da un motore elettrico che permette di raggiungere una velocità massima limitata a 45km/h. Il propulsore è alimentato da una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia con una sola carica di energia che può essere effettuata in meno di quattro ore. Ricordiamo che la Topolino può essere guidata a partire da 14 anni. Nonostante le dimensioni ridotte, la vettura offre un’abitabilità ottima grazie alla presenza di due sedili disallineati, inoltre si può contare su un’ampia superficie vetrata che aumenta la percezione dello spazio e la sua luminosità. E’ possibile contare su numerosi vani posizionati in modo strategico, tra cui uno di questi, che si trova tra il guidatore e il passeggero, può ospitare addirittura una valigia, per uno spazio totale di 63 litri di spazio di carico interno.

Citroen Ami, le caratteristiche

Derivata direttamente da AMI ONE Concept, presentata al Salone di Ginevra nel marzo 2019, la Citroen Ami misura 2,41 m di lunghezza, 1,39 m di larghezza e 1,52 m di altezza, inoltre può contare su un raggio di sterzata di soli 7 metri. La vettura può contare su ampie superfici vetrate e sul tetto panorAMIco, offerto di serie che regalano una luminosità interna elevata. I vetri laterali vantano una apertura basculante, richiamando quelli della storica 2 CV. Uno degli assi della manica di questa vettura è l’elevato livello di personalizzazione, grazie alla presenza di kit di accessori estetici e funzionali per l’esterno e l’interno. Questi ultimi sono declinati in 4 tonalità (Orange, Grey, Khaki e Blue) e possono essere applicati da soli in modo semplice e veloce. A queste si aggiungono le tre versioni denominate My Ami POP, My Ami Tonic e My Ami VIBE. La prima si distingue per elementi dallo stile giovane e sportivo (troviamo anche uno spoiler posteriore), mentre la terza vanta accessori di gamma superiore ed elegante, inoltre integra le barre al tetto in aggiunta agli adesivi. La variante che si posiziona al centro della gamma denominata My Ami Tonic sfoggia un nuovo look enfatizzato dalle calotte dei fari che richiamano gli occhiali da sole. All’esterno, riprende gli equipaggiamenti valorizzanti caratteristici di Vibe.

Il motore elettrico da 6 kW garantisce un'autonomia di 75 km con una sola carica, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 45 km/h. Per ricarica completamente la batterie si impiegano meno di 4 ore.

Analogie e differenze tra la Fiat Topolino e la Citroen Ami

Per quanto simili, la Fiat Topolino e la Citroen Ami hanno numerose differenze. Ad esempio, nonostante gli ingombri estremamente simili, la Topolino misura 2,53 metri di lunghezza, mentre la Ami 2,41 metri, quindi la differenze sono 8 centimetri. La differenza sostanziale, si concentra nel design, anche se le forme “squadrate” sono simili. La Ami sfoggia un design più moderno, puntando su dettagli originali. Al contrario, la Topolino richiama maggiormente il passato stilistico della Fiat, in particolare per la forma dei proiettori e delle fasce che fungono da paraurti. Tra i punti in comune, troviamo invece la meccanica 100% elettrica, infatti entrambe condividono il medesimo motore elettrico e la stessa batteria, di conseguenza anche le prestazioni, l’autonomia e i tempi di ricarica risultano praticamente uguali. La Topolino può contare su due differenti versioni di carrozzeria, una chiuda e una aperta senza portiere, denominata Dolce Vita. La Ami è disponibile solo con le portiere, ma è stata presenta la MY AMI BUGGY CONCEPT, anch’essa senza portiere e pensata per l’avventura.

Allestimenti e dotazione della Fiat Topolino

Come accennato in precedenza, la Topolino è disponibile in versione “chiusa” e nella variante Dolce Vita, senza portiere e con tetto apribile. La versione chiusa può essere personalizzata grazie ad adesivi che riproducono l’effetto legno sulle portiere. In quella aperta possiamo aggiungere sul tetto adesivi a strisce che richiamano una tenda parasole estiva. Tutte e due le versioni possono contare su un portapacchi posteriore, del Dolcevita Box: si tratta di una speciale fascia in tessuto che permette di riporre al suo interni oggetti personali, inoltre non mancano e di specchi retrovisori dal sapore vintage. I due modelli differiscono per l’aggiunta dei cordoni in stile nautico, del battitacco con logo Dolcevita dedicato alla versione aperta e della tendina parasole sul tetto perla variante chiusa.

Allestimenti e dotazione della Citroen Ami

La Ami può contare su tre versioni chiamate My Ami POP, My Ami Tonic e My Ami VIBE. La My Ami POP sfoggia uno stile giovane e sportivo, esaltato anche dalla presenza dello spoiler posteriore, mentre la My Ami VIBE ha uno stile elegante e una dotazione superiore, inoltre porta in dote barre al tetto e adesivi. La variante che si posiziona al centro della gamma sfoggia un nuovo look enfatizzato dalle calotte dei fari che richiamano gli occhiali da sole, mentre all’esterno, riprende gli equipaggiamenti caratteristici della Vibe. Le versioni possono essere personalizzate con una serie di kit di accessori estetici e funzionali declinati in 4 tonalità: Orange, Grey, Khaki e Blue.

Prezzi

La Fiat Topolino viene proposta ad un prezzo di listino che parte da 9.890 euro

La Citroen Ami viene proposta ad un prezzo di listino che parte da:7.790 euro

Entrambi i prezzi di listino non comprendono gli incentivi elargiti dallo stato.