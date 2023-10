Nuova Honda Prelude, l’iconica coupé anti Toyota Celica ritorna in chiave ibrida

La Honda Prelude è pronta per il suo grande ritorno: l’iconica coupé nipponica, prodotta dal 1978 al 2001 e distribuita anche in Italia, presto avrà un’erede da poco anticipata da una concept car svelata in queste ore sotto i riflettori del Japan Mobility Show di Tokyo. Dopo la supercar NSX, Honda si prepara quindi a far tornare sulla scena un’altra vettura iconica che ha scritto una pagina importante della storia del Costruttore giapponese, ponendosi in passato come principale concorrente e acerrima avversaria dell’altrettanto famosa Toyota Celica.

Darà vita a un modello di produzione

Come anticipato in precendenza, il prototipo della nuova Honda Prelude svelato a Tokyo darà vita ad un modello di serie, come anticipato dallo stesso Costruttore nipponico. Rispetto alle Prelude del passato, questa concept sfoggia dimensioni maggiori, ma punta a ricalcare l'immagine di sportiva tecnologica e divertente che l'ha smepre caratterizzata.

Design accattivante

Il design della vettura abbraccia l’ultimo linguaggio stilistico proposto dai nuovi modelli targati Honda. Il frontale decisamente affilato e aerodinamico si distingue per i gruppi ottici affilati che risultano collegati da una striscia luminosa a LED. La zona inferiore del fascione paraurti è personalizzata con un colore nero abbinata ad un piccolo fregio verticale di colore blu.

Le forme da imponente ed elegante gran turismo vengono esaltate da larghi passaruota che ospitano enormi cerchi in lega multiraggi di colore nero, in contrasto con la livera bianca della vettura, così come gli specchietti laterali, sempre di colore nero. La grande coda si distingue invece per il lunotto inclinato che si prolunga fino ad uno spolier che lambisce i gruppi ottici che si estendono verticalmente

Non sarà 100% elettrica

Come anticipato dal Costruttore giapponese, la versione di serie della nuova generazione della Prelude non sarà un modello 100% elettrico, ma vanterà un powertrain ibrido che vedrà abbinare un motore termico alimentato a benzina con un motore elettrico, anche se non è stato specificato se si tratterà un plug-in ricaricabile alla spina e non si conosce ancora la potenza di questa unità. La cosa certa è che si tratterà di un veicolo sportivo che secondo le stesse parole della Casa costruttrice, garantirà “gioia di guidare e fornirà un’eccitazione straordinaria”.