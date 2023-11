Nuova KGMobility Tivoli, novità e caratteristiche del B-SUV coreano

Il nuovo brand coreano KG Mobility, importato e distribuito in Italia dal Gruppo Koelliker e nato dalle “ceneri” della SsangYong, va alla carica del mercato italiano con il rinnovato B-SUV Tivoli, aggiornato nell’estetica e nei contenuti per diventare più appetibile agli occhi della ricercata clientela europea.

Design più accattivante

Dal punto di vista estetico, il B-SUV coreano sfoggia un design affinato, ma non stravolto rispetto a quando la vettura veniva distribuita sotto il brand SsangYong. Il frontale sfoggia una griglia più piccola che si trova nella parte superiore del muso e sostituisce il precedente simbolo a favore del lettering Tivoli. Più in basso troviamo una nuova e grintosa griglia di maggiori dimensioni che impreziosisce il paraurti. La forma dei proiettori rimane invariata, ma la composizione dei LED è stata modificata. La presenza scenica delle muscolose fiancate è migliorata grazie all’adozione di cerchi in lega da 18 pollici di inedita concezione, abbinati a nuove minigonne impreziosite da una piastra paracolpi. La zona posteriore ospita un nuovo portellone dalle forme più scultoree e scompare lo stemma SangYong.

Abitacolo e dotazione

L’abitacolo diventa più moderno e tecnologico, con la plancia dominata dall’ampio display da 9 pollici che permette di gestire numerose funzioni, a partire dall’impianto audio e fino ad arrivare alla connettività per smartphone compatibile con i sistemi Android Auto e AppleCarPlay. Non manca anche una strumentazione 100% digitale che sfrutta uno schermo da 10,25 pollici. Nuovi anche i comandi del climatizzatore automatico bi-zona che adesso risultano “touch” e regalano un ulteriore tocco di livello premium. Nella dotazione troviamo anche i sedili anteriori riscaldati e il volante in pelle, anch’esso riscaldabile e regolabile. Degno di nota anche la capacità di carico offerta da un vano posteriore che spazia da 423 a 1.115 litri.

Motore

La Tivoli è spinta da un potente e compatto motore a benzina 1.5 turbo GDI in grado di sviluppare ben 135 CV, gestiti da un cambio manuale a 6 rapporti.

Prezzo

La nuova KGMobility Tivoli risulta disponibile con la colorazione pastello Grand White e con le tinte metallizzate Iron Metal, Platinum Grey, Dandy Blue e Space Black. La vettura sarà in vendita presso i Koelliker Store al competitivo prezzo di 22.900 euro.