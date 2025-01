Nuova KIA EV3: il riferimento per i B SUV elettrici, fino a 605 km di autonomia

Kia EV3 è l’ultima proposta 100% elettrica del brand coreano. Si tratta di un modello fondamentale per il marchio, determinato a conquistare uno dei segmenti più “caldi” del mercato, nonché quello che ha registrato la maggior crescita negli ultimi anni. Forte di un bagaglio tecnologico di riferimento per il mondo automotive, Kia ha scelto di concentrare tutto il meglio a sua disposizione in una vettura pensata per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza, in termini di spazio, prezzo, autonomia, tecnologia e praticità. Kia EV3 ha tutte le carte in regola per fare bene nonostante il segmento di mercato molto saturo, ma dal quale può sicuramente emergere per una serie di caratteristiche che la rendono quasi unica, indipendentemente dal suo essere elettrica. Anzi, tale aspetto, è proprio il “fattore X” che le permette di adottare soluzioni uniche, specifiche, non sempre replicabili da altri costruttori.

Dimensioni intelligenti

Le dimensioni rappresentano uno dei fattori importanti di questo modello. Kia EV3 è lunga 4,30 metri, larga 1,85 m e alta 1,56 m. La lunghezza è poco più di alcuni B SUV / Crossover compatti (in media collocati tra 4,19 e 4,25 metri) e inferiore rispetto ad altri SUV più ingombranti, solitamente prossimi ai 4,40 m di lunghezza. Rispetto ai primi, è più larga di 4/5 cm, sfruttando perciò lo spazio laterale. Quanto all’altezza, è più vicina alle crossover che ai SUV (solitamente oltre 1,60 m) ma ben capitalizzata all’interno, grazie ad un abitacolo ampio, luminoso e perfetto per viaggiare. Nonostante però la compattezza esterna, la piattaforma E-GMP del Gruppo Kia-Hyundai le permette di valorizzare ogni centimetro utile. Infatti, le ruote sono collocate ai quattro estremi, assicurando così un passo di ben 2,68 m (identico a Sportage) a beneficio del margine per i passeggeri e del bagagliaio. Questo rappresenta un altro fattore cruciale, partendo da ben 460 litri di capacità minima (fino a 1.251 l), la migliore del segmento se correlata alla lunghezza del veicolo. In aggiunta, è disponibile un vano di carico regolabile su due altezze, la cappelliera avvolgibile e un frunk anteriore da 25 litri, rivestito per attutire gli urti.

Quel design polarizzante

L’aspetto di Kia EV3 è decisamente futuristico, ricercato e (a nostro avviso) polarizzante. Il team di designer capitanato da Karim Habib ha ripreso le forme anticipate da Kia EV9, comprimendole in dimensioni più contenute. Il linguaggio stilistico è lo stesso e balzano agli occhi le linee nette e tese di alcuni elementi, così come la presenza di modanature nere lucide che percorrono tutto il profilo inferiore dell’auto. Il frontale risulta massiccio ed elaborato, con gruppi ottici full-LED di serie e una firma diurna identificativa, che ritroveremo sui futuri modelli del marchio. Nella zona inferiore è presente una griglia piuttosto voluminosa, con paratie attive che si chiudono a seconda delle necessità di aerazione del powertrain. La forma dell’auto – funzionale in termini di spazio e aerodinamica - vanta un Cx di soli 0,26, notevole per un crossover, creando spigoli netti soprattutto nella zona posteriore. Questa, riprende nuovamente la sorella grande EV9, sia per la forma dei gruppi ottici LED che per la posizione alta del lunotto, lasciando ulteriore margine per il bagagliaio. Le versioni GT Line e GT Line+ dispongono di alcuni elementi più ricercati, come cerchi da 19” aerodinamici, modanature nere lucide e luci led posteriori specifiche. Molti elementi della carrozzeria, tra cui i pannelli dei cerchi e le stesse modanature, sono poi ricavati da PET riciclato ed elementi di recupero della filiera automotive.

Piattaforma tecnologica

Sul fronte tecnologico, KIA EV3 non fa sconti ponendosi al vertice del segmento dei B SUV e non solo. La piattaforma E-GMP (seppur in veste da 400V e trazione anteriore) le consente di beneficiare di tutti i protocolli di connessione tra auto, infrastruttura e reti (Vehicle-to-Home, Vehicle-to-Grid, Vehicle-to-Vehicle e anche Vehicle-to-Load). Grazie alla doppia direzionalità del flusso di energia, l’auto è anche in grado di cedere elettricità dalla batteria ad accessori esterni (per ricaricare laptop, monopattini elettrici, piccoli apparecchi, ecc) oppure passarla alla rete domestica o all’infrastruttura elettrica, oltre che poter ricaricare un’altra vettura elettrica. A bordo, è disponibile una presa standard da 220V, indispensabile per poter sfruttare i caricatori domestici anche in auto. Due sono i tagli di batteria con chimica NMC, da 58,3 kWh (con 436 km di autonomia) o 81,4 kWh (con 605 km di autonomia), perfetti a seconda delle esigenze del cliente ed entrambe abbinate ad un motore elettrico sincrono anteriore da 150 kW (204 CV). La potenza di ricarica arriva fino ad un massimo di 128 kW, non molti in realtà, ma quanto basta per ricaricare dal 10 all’80% in 29 minuti, mentre in AC la ricarica è al massimo da 11 kW (prossimamente arriverà anche il caricatore da 22 kW, molto utile). Dispone anche del sistema Plug&Charge. Sul fronte ADAS, risponde presente un pacchetto più che completo, con qualsiasi sistema oggi desiderabile e consentito per legge, per un livello più elevato di sicurezza.

Lo spazio che non ti aspetti

Salendo a bordo si rimane indubbiamente sorpresi dallo spazio disponibile, in ogni direzione. Sia i passeggeri anteriori che posteriori godono di un ampio margine per le gambe e la testa, merito di una sapiente valorizzazione degli spazi assicurati dalla piattaforma nativa elettrica. Sono inoltre presenti molti vani porta oggetti, laddove solitamente sarebbe collocata la trasmissione. In mezzo ai sedili anteriori è presente una consolle, con un tavolino a scomparsa, molto utile qualora di desiderasse lavorare a pc o appoggiare oggetti (anche, ad esempio, un contenitore per mangiare) mentre l’auto è in ricarica. Nel retro, la seduta risulta ampia e confortevole, adeguata anche per tre adulti. Non mancano le bocchette dell’aria (introvabili in questo segmento), prese USB, pavimento piatto e anche due porta giacche integrati nella sagoma del sedile anteriore. Anche all’interno, sono stati impiegati materiali riciclati e vernici non inquinanti per buona parte degli elementi presenti, inclusi tessuti e simil-pelle.

Tre display, ma non mancano i testi fisici

Seppur l’impostazione della plancia risulti fortemente orientata al digitale (con tre schermi adiacenti, rispettivamente da 12,3, 5,3 e 12,3 pollici), mi sento di apprezzare l’ergonomia raggiunta dal costruttore coreano. Sono un sostenitore accanito dei tasti fisici e in questa EV3 riesco comunque a trovare un comando specifico per ognuna delle funzioni più necessarie durante la marcia. In primis il clima, che dispone di alcuni tasti fisici e di uno schermo dedicato da 5,3” (collocato in mezzo ai due principali), facilmente raggiungibile seppur un po’ nascosto dalla corona del volante. Al centro del cruscotto sono poi disponibili alcuni tasti touch (ma comunque semplici da ingaggiare) che rimandano alle principali schermate del sistema multimediale. Questo, appare rapido, semplice da utilizzare e completo. Ovviamente presenti le connessioni wireless per qualsiasi smartphone, dispone anche dell’assistente vocale supportato da Chat GPT oltre all’aggiornamento da remoto (OTA). Tramite alcune App scaricabili dal sistema è anche possibile riprodurre video da Youtube o Netflix, ma solo a vettura ferma o in ricarica. Tramite l’App da smartphone Kia Connect si può inoltre controllare da remoto ogni parametro dell’auto, così come pre-climatizzare l’abitacolo o pianificare la ricarica, oltre che caricare la chiave digitale dell’auto, duplicabile fino a sei dispositivi.

Indole turistica, ma sa essere anche scattante

Su strada Kia EV3 si apprezza in primis per una taratura turistica e confortevole dell’assetto. A differenza di quasi tutte le ultime produzioni automobilistiche, i tecnici del brand non hanno scelto di irrigidire inutilmente gli ammortizzatori. Certo, sul fronte dinamico non invoglia a percorrere allegramente un passo di montagna, ma non è questo il suo compito. Seppur con un rollio contenuto, si muove tonicamente tra una curva e l’altra quando gli spazi si aprono. Risulta invece perfettamente a suo agio in città, grazie ad una buona capacità di gestione delle buche, ottimo angolo di sterzo e un perfetto isolamento dall’esterno. I rumori penetrano difficilmente nell’abitacolo, con solo qualche lieve fruscio autostradale oltre i 120 km/h. Lo sterzo è morbido ma dalla piacevole resistenza, per non apparire mai troppo leggero. Tramite i paddle dietro al volante si possono regolare i tre livelli di intensità della frenata rigenerativa, molto utile nel traffico.

Lo spunto è poi brillante, ma non bruciante. La versione con batteria da 81,4 kWh copre lo 0-100 km/h in circa 7,7 secondi, fino ad una velocità massima di circa 180 km/h. Non punta sulle prestazioni ma non presenta alcuna criticità qualora si volesse effettuare un sorpasso improvviso, grazie ai 283 Nm di coppia disponibili all’istante. Il peso in ordine di marcia è in linea con altre elettriche con batterie simili (1.885 kg) e si percepisce poco, grazie al posizionamento ribassato delle celle e alla taratura dell’assetto. Ineccepibile poi il funzionamento dei sistemi ADAS di livello 2: abili nel leggere la segnaletica stradale, permettono di ridurre lo stress al volante anche nei lunghi viaggi, oltre che anticipare possibili minacce in città. Un po’ troppo invadente però l’alert sonoro riguardo ai limiti di velocità: fortunatamente si può disattivare tenendo premuto il tasto del muto dal volante.

Tanta autonomia e prezzi interessanti

Sul fronte autonomia, non deve stupire l’elevata efficienza del powertrain elettrico Kia-Hyundai. Conosciamo già la piattaforma E-GMP e ha sempre restituito valori di tutto rispetto. In città si raggiungono delle medie di 16,5-17 kWh/100 km (con temperature sotto ai 5 gradi e clima acceso), mentre in autostrada i consumi salgono intorno a 24-25 kWh/100 km. In inverno, si possono sfiorare i 500 km in città (che diventano 370/400 in autostrada), mentre non è impossibile superare i 550 km reali in un percorso misto con temperature più elevate. Numeri alla mano, si pareggia (o in alcuni casi si supera) l’autonomia massima di un molti altri B-SUV a benzina sul mercato.

I listini di nuova Kia EV3 partono da un prezzo base di 35.950 euro per la versione Air con batteria da 58,3 kWh (perfetta per chi non deve viaggiare di frequente). L’allestimento Air include già i fari Full-LED, doppio display da 12,3” con connettività wireless, Smart Cruise control, retrocamera con sensori e chiave di prossimità, cerchi in lega da 17” e molti altri accessori. Una cifra che le consente di rientrare negli eco-incentivi statali (qualora venissero riconfermati) e che si avvicina anche al prezzo medio dell’auto in Italia, ovvero 29 mila euro. Con la batteria da 81,3 kWh si sale a 39.950 euro.

L’allestimento GT , più ricercato parte invece da 45.250 euro ed è disponibile con la sola batteria da 81,4 kWh, mentre il top di gamma GT Line+ (nelle immagini) è disponibile da 48.250 euro.