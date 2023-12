La nuova Lancia Ypsilon 2024 si mostra in due foto inedite

La nuova Lancia Ypsilon 2024 verrà svelata ufficialmente in anteprima mondiale il prossimo febbraio, ma in questi ultimi mesi di attesa si sono susseguite numerose anticipazioni, sia ufficiali che no, capaci di svelarci l’aspetto di questo attesissimo modello. Il Gruppo Stellantis aveva infatti pubblicato delle immagini teaser dedicate ad una porzione del frontale e agli interni della vettura, inoltre non sono mancati alcuni scatti “rubati” pubblicati in rete che immortalavano la futura Ypsilon.

Lancia Ypsilon 2024, svelato l'aspetto definitivo

Ora, a pochissime settimane dal debutto, la prossima generazione della Lancia Ypsilon si mostra nuovamente tramite due inedite foto pubblicate sul profilo Instagram “gaetanogiordano63”. L’origine di queste immagini resta sconosciuta, l’unica cosa certa è che ci mostrano senza veli, rispettivamente il frontale e la vista posteriore della citycar italiana. Osservando bene le foto in questione, sembra che si tratti veramente della futura Ypsilon, anche se la certezza assoluta si avrà soltanto il giorno della presentazione della vettura.

Design futuristico

Il frontale del nuovo modello, decisamente moderno e a tratti futuristico, sfoggia proiettori posizionati su due livelli: in basso troviamo i principali, mentre nella zona superiore troviamo i LED delle luci diurne che formano una firma luminosa originale e di sicuro effetto. I LED vengono lambiti nella zona superiore da una modanatura di colore nero che ospita il lettering Lancia.

Dietro spiccano invece i due fari rotondi, posizionati all’estremità dei fianchi del nuovo modello e che al loro interno inglobano dei LED che formano una Ypsilon. L’effetto scenico viene completato da un piccolo spoiler posizionato sopra il lunotto e da un inserto nero lucido che impreziosisce il fascione paraurti.

Anche se non abbiamo nuove foto degli interni, grazie ad alcune precedenti immagini teaser sappiamo che la plancia verrà dominata dallo schermo del nuovo infotainment chiamato S.A.L.A. che permetterà di gestire le numerose funzioni della vettura.

Gamma motori

Per quanto riguarda la meccanica, la nuova Ypsilon sarà proposta in un primo momento solo in versione 100% elettrica con motore da 156 CV, batteria da 54 kWh e circa 400 km d'autonomia. Subito dopo debutterà anche una variante ibrida con motore a benzina. Tutto questo sarà possibile grazie alla versatilità della piattaforma Stla Small che permette di adattare senza problemi differenti tipi di powertrain. In futuro la gamma dovrebbe arricchirsi anche con nuove unità, tra cui probabilmente una variante elettrica entry-level da 136 CV e una versione ad alte prestazioni denominata HF.