Nuova Lancia Ypsilon 2024, svelata la prima immagine del frontale

Il debutto della nuova Lancia Ypsilon è sempre più vicino. L’apprezzatissima citycar della Casa di Chivasso è pronta, infatti, a rinnovarsi con una nuova generazione che debutterà nel corso del prossimo anno, andando così a sostituire un modello capace di restare in vetta alle vendite per 12 anni consecutivi.

Lancia Ypsilon 2024, la prima immagine del frontale

Il Costruttore italiano ha deciso in queste ore di stemperare l’attesa diramando una immagine teaser ufficiale che mostra una porzione del frontale di questa attesa vettura, proposta per la prima volta anche in versione 100% elettrica. Si tratta della seconda immagine diffusa da Lancia relativa alla futura Ypsilon, dopo il primo teaser svelato lo scorso il 27 novembre, giorno del 117 anniversario del marchio.

Tra modernità e tradizione

questa seconda immagine che ritrae parte del frontale della vettura richiama quello della concept Lancia Pu+Ra HPE. Anche in questo caso spicca l’iconico calice Lancia che rappresenta la tradizione del marchio e risulta ovviamente reinterpretato in chiave moderna. Il tutto è infatti proiettato nel futuro, grazie ad un suggestivo gioco di tre raggi di luce LED che rendono la vettura distinguibile sia di giorno che di notte. Il calice si fonde con l’inedita scritta Lancia, realizzata in finitura inox satinata e contraddistinta dal font originale ispirato al mondo della Moda. Il frontale risulta chiaramente ispirato all’iconica Lancia Beta Montecarlo, omaggiando così il nobile passato del marchio.

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, ha dichiarato:

Oggi, con la seconda immagine, sveliamo il frontale della Nuova Lancia Ypsilon, che sfoggia una reinterpretazione della storica calandra, il calice, proiettato nel futuro attraverso tre raggi di luce, per renderlo iconico, memorabile e visibile da lontano. Sopra il calice campeggia la scritta Lancia per una doppia firma, calice-scritta, che siglerà il frontale di tutti e tre i nuovi modelli del marchio: un “calice di luce” che abbraccia virtualmente il nome del marchio e identifica chiaramente l’identità di Lancia, traghettandola verso la mobilità elettrica.

Il debutto a febbraio

La nuova Lancia Ypsilon verrà presentata a Milano il prossimo febbraio 2024. Il giorno del debutto verrà svelata la Ypsilon Edizione Limitata Cassina, equipaggiata con motorizzazione 100% elettrica. Si tratta di una edizione a tiratura limitata in sole 1906 unità numerate e certificate. Questo modello sarà il primo ed importante tassello verso l’agognato rilancio del marchio, pronto ad intraprendere un’ambiziosa strategia di elettrificazione.