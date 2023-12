Nuova McLaren GTS, ancora più potente ed esclusiva

La Casa di Woking ha svelato l’inedita McLaren GTS, sensazionale supercar ed erede della GT. Il nuovo modello del Costruttore britannico aumenta potenza ed esclusività rispetto alla vettura che sostituisce grazie ad un prestazionale motore V8 non elettrificato, a cui si aggiunge un peso ridotto ed un’estetica affinata.

McLaren GTS, il design

La McLaren GTS sfoggia un design evoluto rispetto alla GT: Il caratteristico stile “hammerhead” (testa di martello) è stato rivisto con l’adozione di una inedita sezione inferiore del paraurti anteriore. Qui troviamo prese d’aria scolpite e di maggiore effetto, studiate per convogliare ancora più aria nel sistema di raffreddamento dei radiatori. A richiesta è possibile avere le alette di aspirazione della presa d'aria in fibra di carbonio lucida, dettaglio capace di sottolineare ulteriormente il DNA “racing” di questa vettura. Anche sui parafanghi posteriori troviamo prese d’aria di inedita concezione e anch’esse disponibili in fibra di carbonio lucida. Le modifiche ai parafanghi posteriori risultano funzionali perché permettono un maggiore flusso d'aria nel propulsore V8 biturbo da 4.0 litri.

Completano l’effetto scenico la presenza dell’enorme diffusore posteriore e dei doppi scarichi. Questi ultimi fanno parte di un pacchetto disponibile in opzione e capace di rendere unico e ancora più coinvolgente il sound della GTS. I badge che adornano il corpo vettura possono essere scelti con una finitura nera se si opta per lo “Stealth Badge Pack”. I cerchi di serie sono in lega forgiato a 10 doppie razze e risultano disponibili in Silver, Gloss Black o Gloass Black con effetto Diamond Cut, oltre che nell’esclusiva opzione Tungsteno. L’uso massiccio di carbonio e materiali compositi ha permesso alla GT di pesare soltanto 1.520 kg a secco.

Abitacolo

L’abitacolo della nuova GTS sfoggia un aspetto sportivo e allo stesso tempo hi-tech. La plancia è dominata dal touchscreen centrale da 7 pollici, con orientamento verticale, dedicato al sistema di Infotainment. Dietro il volante sportivo, dotato di palette del cambio, spicca la strumentazione digitale da 10,25 pollici che offre numerose informazioni come ad esempio: velocità, selezione della marcia e giri del motore e si integra con il sistema di navigazione. Di serie troviamo i sedili Comfort, rivestiti in pelle Nappa. Non mancano i nuovi allestimenti “Performance” e “TechLux” per una maggiore personalizzazione. L'allestimento “Performance” è marcatamente sportivo e vanta i sedili rivestiti in pelle Softgrain Aniline e Alcantara nei colori Jet Black o Barolo, con profili a contrasto. L’allestimento TechLux” offre invece i sedili comfort riscaldati con memoria a regolazione elettrica (Power Adjust Heated Memory Comfort Seats). Sempre come optional troviamo l’impianto audio premium Bowers & Wilkins con 12 altoparlanti, woofer sub-bassi in fibra di carbonio e unità di trasmissione midrange in Kevlar. Degno di nota il comodo e ampio vano bagaglio da 420 litri, a cui si aggiunge un vano da 150 litri situato nel cofano anteriore.

V8 biturbo da 635 CV

La McLaren GTS è spinta da un propulsore V8 biturbo da 4.0 litri in grado di sviluppare ben 635 CV a 7.500 giri/min, ovvero 15 CV in più rispetto alla GT. Sfruttando le potenzialità del Launch Control, secondo i dati dichiarati dal Costruttore, la GTS stacca da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi, da 0 a 200 km/h in 8,9 secondi, mentre la velocità massima è di 326 km/h. Potenza e coppia vengono gestiti da una trasmissione SSG a sette marce e dalle modalità Comfort, Sport e Track, modificabili tramite l’Active Dynamics Panel. I “bollenti spiriti” della vettura vengono tenuti a bada da un potente impianto frenante carboceramico dotato di dischi da 390 mm all'anteriore e da 380 mm al posteriore.

Debutto e prezzo

La McLaren GTS può già essere ordinata in Italia, anche se i prezzi ufficiali non sono stati ancora comunicati. Ricordiamo comunque che la GT superava i 200mila euro.