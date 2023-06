Nuova Mercedes-Benz Classe B, primo contatto con la più amata dalle donne

Come piacere al gentil sesso? Basta chiedere a Mercedes-Benz Classe B quale sia la formula magica per ottenere il consenso e la preferenza delle donne italiane. La Sport Tourer di Stoccarda è un'icona della gamma tedesca sin dalla sua prima generazione, lanciata nel 2005, e da allora si è confermata costantemente come una delle vetture più scelte dalle automobiliste d'Italia. I dati sottilineano in modo evidente questo ascendente: almeno il 50% dei 153.000 clienti è di sesso femminile. Non è difficile capirne il motivo, perché la compatta di Mercedes è un gioiello di ergonomia, versatilità, pragmatismo ed eleganza, con un tocco di personalità unico. Tutte queste caratteristiche sono state confermate anche nella vettura appena presentata, che abbiamo avuto modo di provare in anteprima sulle strade cittadine di Milano, un campo di battaglia ideale per lei.

Una resa più dinamica

Nel 2022 la terza generazione di Classe B è stata la Sport Tourer Premium più venduta del suo segmento. Adesso, con l'operazione facelift portata a compimento bisogna aspettarsi una conferma in tale senso. Esternamente è stato svolto un lavoro certosino e mirato a rendere più fresca e, al tempo stesso, elegante la presenza scenica della compatta tedesca, seguendo una logica che intende innalzarla a un livello più esclusivo e lussuoso. A prima vista si notano dei nuovi fari a LED (di serie al posteriore), un paraurti sportivo, uno spoiler ridisegnato e una griglia del radiatore "Star Pattern" Powerdome più dinamica. Anche i cerchi in lega da 19'' concorrono a riempire l'occhio di chi ammira questa premium teutonica.

Un abitacolo tecnologico ed ecologico

All'interno della Mercedes-Benz Classe B domina la razionalità che si combina amabilmente con lo spazio e la cura dei particolari. Naturalmente non poteva mancare una bella dose di tecnologia da dosare con attenzione, infatti la vettura è dotata di display a doppio schermo (quadro strumenti da 7 pollici e unità principale da 10,25 pollici) di serie. In alternativa, come optional, si possono sfoggiare due display da 10,25 pollici per generare un widescreen dall'effetto fluttuante. Confermate le tre bocchette dell'aria di forma circolare, ormai autentico "must" delle macchine della Stella. Infine, la console centrale è stata ridisegnata per dar vita a una reazione ancora più high-tech.

Di serie il volante è in pelle Nappa, mentre nella variante AMG è disponibile anche con funzione riscaldante. Ci si può sbizzarrire anche nella scelta dei nuovi colori e dei materiali a corredo dell'ambiente interno, che migliorano persino nell'allestimento entry level, con il rivestimento Artico in rilievo tridimensionale. A proposito di materiali, Mercedes è molto attenta al riciclo tanto che la parte centrale dei sedili comfort sfrutta tessuti composti al 100% da materiale riutilizzabile, mentre i sedili in Artico/Microcut possiedono il 65% di materiale riciclato nella superficie del sedile e l'85% di materiale riciclato nella parte inferiore.

La Classe B mostra l'infotainment MBUX aggiornato

Per la Classe B sono stati rivisti e aggiornati i tre stili di visualizzazione del sistema di infotainment MBUX: Classic fornisce tutte le informazioni rilevanti per il conducente; Sporty stupisce con un contagiri dinamico; Discreet è stato ridotto per mostrare contenuti minimi. Il sistema è adesso ampiamente personalizzabile, secondo i propri giusti ed esigenze, ma soprattutto è stato reso più rapido ed efficace. L'assistente vocale "Hey Mercedes" diventa ancora più capace di dialogare e apprendere. La nuova guida turistica audio "Tourguide" rende le precedenti funzioni di informazione di viaggio ancora più coinvolgenti e divertenti.

Le motorizzazioni offerte da Mercedes

Gli aggiornamenti della lista di motori a disposizione della Classe B poggia molto sull'elettrificazione delle sue unità. In questa ottica, i propulsori benzina, possono contare su un'alimentazione di bordo supplementare a 48 volt e su un incremento di potenza di 10 kW, utile per la fase di avviamento del veicolo. Il motorino di avviamento a cinghia (RSG) migliora il comfort, alimenta la rete di bordo a 12 volt e la batteria a 48 volt e si ricarica in frenata. L'energia generata, poi, può essere sfruttata nelle fasi di accelerazione per aiutare il motore a combustione.

Per quanto riguarda gli ibridi plug-in, tutti quanti beneficiano di una batteria ad alto voltaggio migliorata. Il processo di ricarica è stato ottimizzato: oltre ai 3,7 kW standard, la batteria può essere caricata con corrente alternata e fino a 11 kW, anziché solo 7,4 kW, come accadeva in precedenza. Inoltre, i clienti hanno la possibilità di caricare la batteria con corrente continua fino a 22 kW. Una carica in corrente continua dal 10% all'80% richiede circa 25 minuti. Anche il motore elettrico della nuova Classe B è stato rivisto e raggiunge gli 80 kW di potenza, con un aumento di 5 kW.

Prova su strada

Nella nostra prova che ci ha visti sgusciare nel traffico delle strade urbane del centro di Milano, abbiamo avuto a disposizione la nuova Mercedes-Benz Classe B 180d, la versione con il motore entry level a gasolio. Non bisogna aver paura di questa alimentazione, spesso troppo demonizzata, perché i motori prodotti dal costruttore tedesco sono molto attenti alle emissioni di CO2 e restano la prima scelta di coloro che macinano molto strada. Dopo questa doverosa premessa, abbiamo cercato di capire cosa ha da offrire la Sport Tourer con il suo 2 litri da 116 CV, e abbiamo capito immediatamente che l'elasticità e la reattività ai bassi regimi sono il suo pezzo forte. Senza considerare che si riescono a percorrere circa 20 km con 1 litro, che in tempi di caro carburante sono un fattore da non trascurare.

In un contesto urbano, come quello del nostro test, la Classe B con le sue dimensioni compatte si dimostra agile e scattante, con uno sterzo morbido e preciso, grande alleato nelle manovre più difficili. Il comfort, poi, è di alto livello grazie a delle sedute particolarmente ergonomiche, all'insonorizzazione eccellente e a un comparto di sospensioni ben regolato per assorbire ogni tipo di asperità. Infine, l'auto è spaziosa e provvista di molti scomparti strategici in cui collocare vari oggetti. Nel complesso il suo bilanciamento è perfetto per classificarla come un'auto da famiglia, che si muove tanto bene in città quanto fuori porta.

Allestimenti e prezzi

Gli allestimenti della Mercedes-Benz hanno subito una razionalizzazione, che preve 7 differenti scelte: Executive, Advanced, Advanced Progressive, Advanced Plus Progressive, Advanced Plus AMG Line, Premium AMG Line, Premium Plus AMG Line. La versione entry level dispone di: cambio automatico, cerchi in lega, doppio display con screen guidatore da 7'', telecamera di retromarcia, pacchetto USB, volante in pelle Nappa, fari a LED posteriori, sedile con supporto lombare, pacchetto parcheggi e pacchetto specchietti. Prezzi a partire da 36.900 euro.