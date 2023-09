Nuova Mitsubishi Colt, la citycar giapponese ritorna sul mercato ed è anche ibrida

Dopo 9 anni di assenza, la Mitsubishi Colt ritorna sul mercato con una inedita settima generazione basata sull’apprezzata Renault Clio. Da quest’ultima, la citycar giapponese riprende meccanica, motori, tecnologie e gran parte dello stile.

Frontale personalizzato

La Colt è frutto delle sinergie dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi e come anticipato in precedenza riprende lo stile dell’ultimo restyling della Clio da poco svelato. L’unica differenza stilistica si concentra nella mascherina frontale impreziosita da elementi cromati e che ingloba al centro il tipico simbolo dei tre diamanti del marchio nipponico: Invariata la caratteristica firma luminosa a sviluppo orizzontale e verticale e il fascione paraurti. Anche il posteriore risulta uguale a quello della Clio, ad eccezione della scritta Mitsubishi che si estende lungo la larghezza del portellone.

Interni tecnologici

Osservando l’interno dell’abitacolo si apprezza quanto visto sulla Clio, a partire dalla plancia dominata dal display centrale a sviluppo verticale (che raggiunge i 10 pollici sulle versioni più ricche) dedicato alla gestione del sistema multimediale dotato di connettività per smartphone compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Anche la strumentazione è di tipo digitale, infatti sfrutta uno schermo da 7 pollici che mostra le principali informazioni sulla guida. La climatizzazione elettronica può contare su comandi separati, inoltre non manca la piastra per la ricarica senza fili dello smartphone. L’abitacolo può ospitare fino a cinque passeggeri e il vano bagagli spazia da 391 a 1.069 litri, se si abbatte il divano posteriore.

Sistemi ADAS

La dotazione di sicurezza prevede sistemi ADAS di Livello 2, tra cui spiccano cruise control adattivo, mantenitore attivo della corsia e frenata automatica d'emergenza.

Gamma motorizzazioni

La gamma motori comprende i benzina 1.0 litri aspirato da 67 CV e 1.0 litro turbo da 91 CV, mentre al top di gamma si posiziona il full hybrid che abbina un 1.6 da 94 CV a due motori elettrici (143 CV complessivi), con questi ultimi alimentati da una batteria da 1,2 kWh.

Allestimenti e prezzi

La gamma comprende quattro allestimenti denominati Inform, Invite, Intense e Instyle, mentre i prezzi ufficiali per il mercato italiano saranno comunicati nelle prossime settimane.