Nuova Moto Guzzi V7 Sport, la café racer che coinvolge

La nuova Moto Guzzi V7 Sport 2025 porta con sé tutta la grinta di una moto leggendaria rivista in chiave moderna. Il Marchio italiano rilancia uno dei suoi modelli più amati, aggiungendovi un’anima ancora più dinamica e una dotazione all’avanguardia, il tutto senza perdere mai di vista le proprie radici.

Non è un restyling e nemmeno una semplice versione accessoriata: la nuova Moto Guzzi V7 Sport è una reinterpretazione grintosa, sviluppata per chi cerca il piacere della guida pura, istintiva, fatta di puro controllo del mezzo.

Il nome "Sport" torna a brillare nel listino del marchio italiano con un pacchetto tecnico ed estetico che mette al centro prestazioni, precisione e stile.

La silhouette è quella inconfondibile della V7, ma ogni dettaglio è stato rielaborato in chiave dinamica: forcella rovesciata regolabile, doppio disco anteriore con pinze Brembo ad attacco radiale, nuovi cerchi alleggeriti a sei razze e specchi bar-end. La sella è impreziosita da cuciture rosse, presenti anche finiture in alluminio che sottolineano il carattere deciso della “nuda” italiana.

Due le livree disponibili:

Verde Legnano , un omaggio alla V7 Sport del 1971

, un omaggio alla V7 Sport del 1971 Grigio Lario, livrea evocativo.

Sotto il telaio pulsa il noto bicilindrico trasversale a V di 90° da 853 cc, rivisitato per offrire un’erogazione ancora più lineare e gestibile. La potenza massima è di 67,3 CV, mentre la coppia di 79 Nm si fa sentire già ai bassi regimi, regalando una spinta corposa e immediata che rende ogni uscita un piccolo viaggio sensoriale.

A cambiare è il modo in cui la moto interagisce con chi guida. Il comando del gas Ride-by-Wire offre tre mappature distinte, che modificano l’erogazione secondo l’uso e lo stile del pilota.

Moto Guzzi V7 Sport, piattaforma inerziale a sei assi

Per la prima volta nella gamma V7, Moto Guzzi introduce una piattaforma inerziale a sei assi, aprendo le porte a tecnologie prima riservate a modelli di fascia superiore. La V7 Sport 2025 è dotata di Cornering ABS e Traction Control, sistemi capaci di adattarsi in tempo reale all’inclinazione della moto, migliorando la stabilità e la sicurezza in curva.

Tre le modilità di guida, selezionabili comodamente anche in marcia:

Strada

Pioggia

Sport.

Si tratta di "mappe" che modificano la risposta del comando dell'acceleratore, ma anche il controllo di trazione, al fine di consentire al pilota, un utilizzo della moto più affine alla situazione di guida, dal percorso alla strada.

La strumentazione integra un nuovo display LCD che raccoglie diverse informazioni. Interessante anche la spia che avverte quando cambiare marcia.

Prova su strada

La V7 Sport sorprende per equilibrio e reattività. Il telaio è comunicativo, il motore risponde con schiettezza e il comfort in sella è notevole anche sulle lunghe distanze. La frenata è potente ma progressiva, e il feeling di guida, quel mix tra vibrazioni giuste, posizione rilassata e suono del bicilindrico, rappresenta un qualcosa che pochi altri modelli riescono a restituire.

Coinvolgente,

comunicativa e soprattutto sicura, difficile trovarsi in difficoltà, anche nelle frenate di emergenza, complice un assetto perfetto e un equilibrio ciclistico da riferimento. Semplice da condurre, entusiasmante da vivere.