Aprilia Tuono 457: la prova della naked compatta e divertente

La nuova Aprilia Tuono 457 nasce da un progetto completamente inedito, sviluppato partendo da zero con l’obiettivo di rivoluzionare il segmento delle naked di media cilindrata. Il design, curato dal Centro Stile Aprilia, reinterpreta il DNA sportivo della Casa di Noale con linee affilate e proporzioni compatte, in perfetto stile Tuono.

Il frontale della nuova Aprilia Tuono 457 cattura subito lo sguardo grazie al gruppo ottico full LED con triplo faro, omaggio moderno al celebre volto della Tuono R. Il serbatoio scolpito e il manubrio largo e rialzato contribuiscono a un’ergonomia efficace, pensata per una guida reattiva e dinamica. Il codino e le fiancate, dal taglio essenziale, sottolineano l’anima racing della moto. La coda ospita un fanale full LED integrato, mentre il motore, lasciato volutamente in bella vista, diventa parte integrante della struttura.

Il telaio in alluminio a doppia trave e lo scarico basso sotto il motore enfatizzano la leggerezza e la pulizia estetica, migliorando al contempo l’ergonomia delle pedane passeggero. Per chi cerca uno stile ancora più corsaiolo, è disponibile il codino monoposto come optional.

Un bicilindrico da 457 cc grintoso e accessibile

Il cuore della Tuono 457 è un moderno bicilindrico parallelo da 457 cc con distribuzione a doppio albero a camme e 4 valvole per cilindro, lo stesso già visto sulla RS 457. Raffreddato a liquido, sviluppa 35 kW (47,6 CV) a 9.400 giri/min, la potenza massima consentita per i neopatentati con licenza A2.

La coppia massima è di 43,5 Nm a 6.700 giri/min, ma già all’attacco del gas dai bassi regimi si percepisce l’elasticità: oltre l’80% è disponibile a soli 3.000 giri/min. Il peso a secco di appena 159 kg consente un rapporto peso/potenza tra i migliori della categoria. Rispetto alla RS, la Tuono adotta una trasmissione finale più corta, per offrire una risposta più immediata nei percorsi urbani e nei tratti guidati.

Ciclistica raffinata con sospensioni regolabili

Un plus non da poco in questo segmento è il telaio in alluminio, una scelta tecnica riservata di solito a moto di fascia più alta. Realizzato con tecnologia CAE e test approfonditi su strada, sfrutta il motore come elemento portante, garantendo rigidità e leggerezza.

Le sospensioni confermano la qualità generale: all’anteriore una forcella da 41 mm con 120 mm di escursione e regolazione del precarico, mentre al posteriore lavora un monoammortizzatore con corsa di 130 mm, anch’esso regolabile. Il forcellone è in acciaio. L’impianto frenante si affida a pinze radiali ByBre, con disco anteriore da 320 mm e posteriore da 220 mm. L’ABS Bosch a due canali, con doppia modalità d’intervento, è disattivabile al posteriore per un uso più sportivo.

Elettronica avanzata: controllo e personalizzazione

La Tuono 457 si distingue per la dotazione elettronica completa, tra le più ricche della categoria. Il sistema Ride-by-Wire gestisce tre modalità di guida (Riding Mode), ognuna delle quali regola l’erogazione e il livello dell’ATC (Aprilia Traction Control), configurabile su tre livelli e disattivabile anche in movimento:

ECO : risposta del motore dolce, controllo di trazione a livello 2

: risposta del motore dolce, controllo di trazione a livello 2 SPORT : erogazione diretta, controllo al minimo (livello 1)

: erogazione diretta, controllo al minimo (livello 1) RAIN: massima sicurezza, ATC al livello 3.

L’ABS resta sempre attivo su entrambe le ruote, ma può essere disinserito al posteriore da fermo. Tra gli accessori disponibili figura anche il cambio elettronico bidirezionale AQS (Aprilia Quick Shift), che permette scalate senza frizione: presente sul modello testato.

La strumentazione prevede un display TFT a colori da 5”, completo di connettività con lo smartphone grazie al modulo Aprilia MIA, che offre accesso a telemetria e tracciamento GPS. I comandi al manubrio sono retroilluminati per garantire praticità anche in notturna.

Prova su strada: leggera, intuitiva e divertente

Sin dai primi chilometri, la Tuono 457 si dimostra una "nuda" equilibrata, con un’impostazione di guida confortevole e intuitiva. Il motore è brillante, reattivo anche ai bassi regimi, e il cambio elettronico si integra perfettamente con lo stile di guida dinamico.

La ciclistica, ereditata dalle sorelle maggiori, garantisce grande precisione in curva e una stabilità che sorprende. Il peso contenuto e la forcella regolabile contribuiscono a un comportamento agile, mentre l’impianto frenante risulta potente e modulabile anche su fondi umidi.

Aprilia ha realizzato una

capace di coinvolgere chi è alle prime armi, ma anche di entusiasmare motociclisti più esperti in cerca di emozioni pure. La Tuono 457 si candida così a diventare un nuovo punto di riferimento nella sua categoria.