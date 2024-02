Nuova Nissan Juke 2024, tutte le novità del SUV-coupé compatto

La Casa di Yokohama ha svelato ufficialmente l’aggiornamento M.Y. 2024 dedicato alla Nissan Juke che riceve in dote per l’occasione una serie di migliorie che hanno riguardato non solo l’abitacolo, ora più confortevole, pratico e stiloso, ma anche le sue tecnologie, senza dimenticare l’introduzione dell’allestimento N-Sport e della livrea esterna di colore giallo.

Nissan Juke 2024, il ritorno del giallo

Come accennato in precedenza, la Juke 2024 può essere personalizzata con una nuova livrea di colore giallo, una tinta molto particolare perché ha contribuito ad identificare in maniera speciale la prima generazione del SUV-coupé nipponico dalle forme compatte. Questa particolare colorazione esterna risulta enfatizzata dalla presenza di numerosi componenti in contrasto di colore nero, come ad esempio tetto, calotte degli specchietti, inserti sui passaruota, montanti e griglia frontale.

Abitacolo

Per quanto riguarda gli interni, la versione 2024 della Juke risulta impreziosita da una nuova console centrale che ospita l’inedito sistema di infotainment abbinato ad un display da 12,3 pollici, inclinato di 8° verso il guidatore per facilitarne la fruibilità dei comandi. Il dispositivo sfoggia una nuova grafica, inoltre mette a disposizione un assistente vocale evoluto, oltre a garantire la connettività senza fili con Apple CarPlay e Android Auto. -Inedita anche la strumentazione 100% digitale con schermo da 12,3 pollici ad alta risoluzione e con grafica e contenuti personalizzabili, disponibile a partire dall’allestimento N-Connecta, (da 7 pollici sull’allestimento base Acenta). Sempre a partire dalla versione N-Connecta, troviamo anche un caricatore wireless per smartphone di grandi dimensioni, oltre a prese USB-A e USB-C sia per gli occupanti dei sedili anteriori che posteriori.

Allestimento N-Sport

Il nuovo allestimento N-Sport si distingue per le finiture gialle dedicate alla plancia e ai sedili, con questi ultimi che risultano ad alto contenimento e rivestiti in Alcantara. Non mancano inoltre cuciture in contrasto, sempre di colore giallo, che completano l’effetto scenico delle sedute. Inediti sedili e rivestimenti sono dedicati anche agli altri allestimenti presenti in gamma.

Motori

La gamma motorizzazioni della Juke 2024 propone solo due opzioni: si parte con il 1.0 Turbo 3 cilindri DIG-T che sviluppa 114 CV e 180 Nm di coppia, disponibile con cambio manuale a 6 marce o in alternativa con un automatico doppia frizione a 7 rapporti. Al vertice della gamma troviamo invece una motorizzazione Full-Hybrid che abbina un motore a benzina 1.6 litri da 94 CV e 148 Nm con un motore elettrico da 49 CV e 205 Nm per una potenza combinata di 143 CV. Non manca uno starter/generatore da 15 kW con inverter e batteria raffreddata ad acqua da 1,2 kWh. Questo schema ibrido permette alla Juke di viaggiare in modalità 100% elettrica al fino a 55 km/h di velocità.

Prezzi

Il listino della Nissan Juke 2024 non è stato ancora comunicato ufficialmente, ma non dovrebbero registrarsi sensibili cambiamenti dai prezzi della versione che va a sostituire.