Nuova Renault Scenic, il modello francese rinasce come crossover elettrico

La Casa del Rombo procede spedita con l’aggiornamento della propria gamma itroducendo la nuova generazione della Renault Scenic: l'inedito modello è caratterizzato da una vera e propria rivoluzione tecnica e stilistica che lo distingue nettamente dalle precedenti versioni. Svelata in anteprima a Parigi e in queste ore protagonista del Salone di Monaco, la Scenic viene infatti proposta per la prima volta in versione 100% elettrica, ereditando meccanica e tecnologie della “sorella” Megane Electric.

Nuova Renault Scenic, proporzioni da crossover elettrico

Lunga 4,47 metri, larga 1,86 metri, alta 1,57 m. e con un passo di 2,58 metri, la Renault Scenic abbraccia forme e proporzioni di un crossover elettrico, inoltre il nome viene arricchito dalla sigla “E-Tech Electric” che sottolinea l’anima a zero emissioni del modello. La quarta generazione della Scenic abbraccia l’ultimo linguaggio stilistico del marchio, visto anche su Megane e Austral, frutto della matita di Gilles Vidal. Le linee della vettura mescolano tagli netti e spigoli vivi: il frontale “sfaccettato” sfoggia una calandra “tridimensionale” che separa i sottili gruppi ottici a LED. Le fiancate pulite aggiungono un tocco di grinta grazie ai cerchi in lega da 19 e 20 pollici posizionati alle estremità della carrozzeria, come ogni crossover elettrico che si rispetti. Montanti e tetto sono di colore a contrasto, mentre il posteriore vanta proiettori a forma di “L” posizionati all’altezza delle fiancate e un ampio portellone.

Abitacolo hi tech

Osservando l’abitacolo si apprezza l’importanza della plancia ereditata dalla Megane e caratterizzata dalla presenza dell’ampio display a sviluppo orizzontale e orientato verso il guidatore. Decisamente di livello e l’ormai noto e apprezzabile infotainment R-Link sviluppato in collaborazione con Google che vanta app native dedicate alla navigazione, alla connettività e allo streaming. Se si imposta una destinazione, il sistema multimediale studierà le varie soste e ottimizzerà il sistema di ricarica.

Molto particolare anche il tetto Solarbay dotato di oscuramento intelligente frutto della tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Cristal) che sfrutta lo spostamento delle molecole provocato da un campo elettrico. Tra le altre soluzioni d’avanguardia segnaliamo inoltre il bracciolo posteriore chiamato "Ingenius", che permette di poggiare un tablet o lo smartphone nel massimo confort.

Vano bagagli

Il bagagliaio utilizza un’apertura elettroattuata che permette di accedere ad un vano ampio e regolare da 545 litri a sviluppo verticale. Non mancano utili ganci, una presa da 12 Volt e la luce di cortesia.

Meccanica e batteria

Basata sulla piattaforma elettrica utilizzata anche da Megane e Nissan Ariya, questo SUV a zero emissioni di segmento C è spinto da un motore elettrico posizionato all’anteriore, disponibile in due livelli di potenza: 125 kW e 280 Nm di Coppia massima o 160 kW e 300 Nm. Il pacco batterie è invece disponibile da 60 kWh o da 87 kWh.