Renault svela la nuova Twingo elettrica. E costerà meno di 20mila euro

La mattina del 15 novembre, Renault ha anticipato il lancio di una inedita citycar elettrica battezzata “Legend”, caratterizzata da un prezzo molto competitivo che partirà sotto la soglia dei 20mila euro. Questo annuncio era stato accompagnato da poche altre informazioni, inoltre non era stata mostrata nessuna immagina relativa a questo “misterioso” modello.

Un veicolo per la città adatto a tutti gli utilizzi

Poche ore più tardi, Luca De Meo, CEO del Gruppo Renault, in occasione del Capital Market Day di Ampere ha diradato l’alone di mistero che avvolgeva la Legend: l’inedito modello altro non è che la nuova generazione della Renault Twingo elettrica. Descritta dallo stesso De Meo come un "veicolo per la città adatto a tutti gli utilizzi", l’inedita citycar si distinguerà per un stile che richiama chiaramente la prima generazione della Twingo.

Omaggio alla prima generazione

La vettura sfoggia proiettori anteriori e posteriori a led che ricalcano una forma molto simile a quelli della prima generazione lanciata nell’ormai lontano 1993. Nonostante la vettura svelata oggi sia ancora sotto forma di concept, le sue forme dovrebbe per lo più rimanere invariate sul modello destinato alla grande serie. Non mancheranno, inoltre, tecnologie e gadget in grado di offrire la massima connettività e la grande versatilità che ha da sempre contraddistinto questo modello.

Esclusivamente elettrica

Per quanto riguarda la meccanica, la nuova Twingo sarà proposta esclusivamente in versione 100% elettrica, quindi non sono attese varianti con motore termici, mentre la sua produzione avverrà in Europa, per l’esattezza nello stabilimento sloveno della Casa francese. Altre informazioni relative a potenza, autonomia e velocità di ricarica rimangono al momento sconosciute e con ogni probabilità saranno svelate nel corso delle prossime settimane. La cosa certa è che la futura Twingo elettrica si posizionerà per prezzo e dimensioni sotto la futura Renault 5 elettrica che debutterà il prossimo anno ad un prezzo di partenza di circa 25mila euro.