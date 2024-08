Nuova Smart #5, ribelle e non convenzionale: anteprima il 28 agosto

Ascolta ora 00:00 00:00

È esistito un tempo, ormai lontano, nel quale Smart (o meglio smart) era sinonimo quasi esclusivo di citycar a due posti secchi. Ancora adesso l'immagine primaria di questo brand è legato alla sua creatura più famosa, la ForTwo attualmente scomparsa dall'organigramma, anche se la famiglia si è allargata e la gamma sta diventando molto più versatile e nutrita. Così, dopo aver conosciuto la #1 e la #3, il marchio del Gruppo Mercedes-Benz annuncia l'arrivo di un innovativo veicolo: la Smart #5.

L'anteprima mondiale il 28 agosto

Dopo la presentazione del concept #5 allo scorso Salone di Pechino, Smart è passata ai fatti introducendo il modello di serie che va a inserirsi in un segmento inedito per il marchio. Infatti, parliamo di SUV di media taglia, versatile e prontoa ogni tipo di avventura. La #5 è pensata per degli automobilisti con uno stile di vita attivo, dinamico e avventuroso. L'anteprima mondiale avrà luogo a Brisbane, in Australia, il 28 agosto e il veicolo sarà disponibile in Europa a partire dal 2025.

“Con la #5 abbiamo creato il nostro veicolo più spazioso e versatile fino ad oggi. La #5 rappresenta una grande espansione della nostra gamma e renderà il marchio smart una scelta interessante per un numero sempre maggiore di clienti in Europa", ha dichiarato Dirk Adelmann, CEO di smart Europe GmbH.

Smart #5, da concept a realtà

Lo scorso aprile, al Salone Internazionale dell'Automobile di Pechino, la Concept #5 ha mostrato a tutto il globo il veicolo più grande mai prodotto dal marchio. Adesso, i primi bozzetti della #5 confermano che la versione di serie resterà fedele alla concept car tanto acclamata in Cina. Disegnata dal Mercedes-Benz Design, la nuova vettura incarna la filosofia smart “love, pure, unexpected”, mettendo in comunicazione l’estetica non convenzionale del brand con funzionalità solide e versatili. Il design esterno si caratterizza per una silhouette squadrata e verticale, una linea del tetto particolare e dettagli ispirati all’outdoor. Con spazi generosi e un comfort di livello premium, la Smart #5 ha una voglia matta di conquistare il grande pubblico.

Una lunga serie di test

Negli ultimi mesi, la Smart #5 ha dimostrato eccellenti capacità outdoor districandosi con profitto in rigorosi test in condizioni climatiche e off-road estreme. Le performance del motore elettrico e l'efficienza della ricarica delle batterie sono state provate con successo anche a temperature molto rigide.

Inoltre, la dinamica di guida e i sistemi di assistenza e sicurezza, sono stati valutati in scenari impegnativi per qualunque veicolo abbia delle velleità da fuoristrada. In vista del debutto sul mercato europeo, il veicolo sarà sottoposto a un programma di test ancora più approfondito direttamente nel Vecchio Continente. Il