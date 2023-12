Nuova Suzuki Swift, la quarta generazione è pronta a sbarcare in Italia

La Suzuki Swift è uno dei modelli di punta della Casa di Hamamatsu da ben quarant’anni: le tre generazioni della citycar nipponica, con oltre 9 milioni di unità vendute, sono riuscite infatti a conquistare i difficili gusti e le preferenze della clientela europea e italiana. Dopo essere stata anticipata in Giappone dalla versione concept, la versione di serie della quarta generazione della Swift è pronta a svelarsi in ogni suo dettaglio.

Nuova Suzuki Swift, design e dimensioni

La compatta vettura asiatica sfoggia un design evoluto, ma non stravolto. Il frontale si distingue per la griglia piano black che separa i caratteristici proiettori arrotondati con luci a “L” che esaltano i parafanghi svasati. La sportività viene esaltata da un profilo muscoloso e dal design sospeso del tetto, mentre la vista posteriore si distingue per la presenza delle luci posteriori tridimensionali e da un ampio paraurti. La vettura cresce in lunghezza e in altezza, mentre passo e larghezza restano invariati. La nuova Swift misura infatti 3.860 mm in lunghezza, 1.735 mm, in larghezza, 1.495 mm in altezza, mentre il passo è pari a 2.450 mm. Per quanto riguarda il vano bagagli, lo spazio a disposizione è pari a 265 litri che diventano 980 litri abbattendo i sedili.

Abitacolo e dotazione

L’abitacolo e la plancia della Swift sono stati realizzati all’insegna della funzionalità e dell’ergonomia. Sulla consolle spicca lo schermo touch da 9 pollici che permette di gestire numerose funzioni come la connettività per smartphone compatibile con Apple CarPlay e Android Auto tramite Wi-Fi e USB, riconoscimento vocale e visualizza anche informazioni sullo stato del veicolo. Come da tradizione per Suzuki, la dotazione di ADAS risulta molto ricca e comprende tra le altre cose il riconoscimento dei segnali stradali, il cruise control adattivo, a cui si aggiungono il sistema di riconoscimento del conducente e un sistema di avviso dell'angolo cieco.

Motori e meccanica

Al debutto troviamo l’inedito motore mild hybrid a benzina 1.2 litri 3 cilindri abbinato al sistema ibrido 12 volt che ne migliora le prestazioni, i consumi e le emissioni. La potenza dichiarata è pari a 83 CV e la coppia 112 Nm a 4.500 giri/min, numeri che consentono di raggiungere 170 km/h. Il cambio può essere manuale a cinque rapporti o automatici CVT. Tra i punti saldi della gamma Suzuki resta il sofisticato dispositivo ALLGRIP, ovvero un sistema di trazione integrale automatica che si innesta quando rileva una perdita di trazione delle ruote anteriori.