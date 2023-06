Nuova Toyota CH-R 2024, in anteprima la vista dal posteriore

Mancano poco meno di due settimane per scoprire finalmente l’erede di Toyota C-HR, uno dei crossover più amati in Europa e soprattutto in Italia, con linee da coupè e forme filanti. A breve sarà svelata la nuova generazione, largamente anticipata dal costruttore giapponese e che, probabilmente, riconfermerà la sua natura ibrida full (forse anche plug-in) riaffermandosi così come una delle vetture più interessanti e poliedriche di questo settore. Vi avevamo anticipato le forme degli esterni attraverso il concept, mentre ora possiamo avere un’anteprima della vista posteriore, caratterizzata per il nuovo gruppo ottico led.

Design minimale ed evoluto

Concentrandoci sull’unica immagine ad oggi nota, possiamo facilmente comprendere come cambierà da cima a fondo la linea del posteriore. Ispirandosi forse alla nuova Toyota Yaris Cross, la nuova C-HR riproporrà una linea led continua, da parte a parte, come gruppo ottico posteriore, donando maggior modernità e freschezza alle linee. Da capire se verrà confermata la scritta C-HR anch’essa illuminata a led, sebbene risulti poco verosimile. Guardando poi attentamente, si può scorgere un timido alettone superiore, suddiviso in due sezioni, con al centro una zona di vuoto. Quanto al frontale, non sappiamo ancora molto e l’unico riferimento ad oggi plausibile è quanto proposto dal recente concept C-HR Prologue, sotto riportato.

Confrontando le immagini del posteriore con l’anteprima del concept Prologue, sembra combaciare la forma del retro, così come la presenza dell’ala superiore. Il che ci porta a pensare che l’anteriore possa ispirarsi molto al render proposto dal costruttore giapponese. Se così fosse, si tratterebbe di una significativa evoluzione del modello, lanciato ormai verso una ricercatezza estetica mai vista prima.

Ora anche plug-in

Sappiamo bene come Toyota C-HR sia un punto di riferimento nel mondo dell’ibrido full, essendo uno dei primi modelli tra i crossover ad essere dotato di tale motorizzazione, ma con la nuova generazione arriverà anche una versione ibrida plug-in. Adotterà il nuovo powertrain già visto anche su nuova Toyota Prius, sempre basato sulla piattaforma TNGA di seconda generazione. Entrambe le versioni ibride sono basate a partire dal 2.0 4 cilindri aspirato a ciclo Atkinson, abbinato a un motore elettrico. La potenza complessiva dovrebbe aggirarsi su circa 200 CV per il full-hybrid e 233 CV per l’ibrido plug-in, con almeno 80 km a zero emissioni assicurati dalla batteria agli ioni di litio da 13,6 kWh installata nella parte bassa del pianale.