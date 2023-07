Nuova Volkswagen T-Cross 2023: debutta il restyling con più tecnologia e sicurezza

Si rinnova uno dei crossover più amati in Europa. T-Cross, la versione a ruote alte di Polo, è pronta a mostrarsi completamente aggiornata, sia per l’aspetto estetico ma anche per i contenuti. Dopo oltre 1,2 milioni di unità vendute, è tempo di un restyling per la piccola suv tedesca, che sfoggia un nuovo frontale, nuovi gruppi ottici e più tecnologia di bordo, grazie a dei sistemi di sicurezza migliorati e ampliati nella dotazione. Le prime consegne sono previste per il trimestre iniziale del 2024, con prezzi ancora da comunicare.

Frontale più muscoloso, nuovi fari

Basta un’occhiata per riconoscere un frontale più imponente e “massiccio” che trae ispirazione dalle più grandi Tiguan e Touareg in quanto a stile. Debuttano anche i nuovi fari led a matrice chiamati Matrix IQ.Light, già visti anche su altri modelli della casa tedesca, con fascio adattivo e proiettori più potenti del passato. I gruppi ottici led saranno di serie per tutti gli allestimenti, mentre i più performanti led a matrice saranno disponibili a partire dall’allestimento Style. Non sono molti i suv di sto segmento che possono offrire tale soluzione. Rivisti anche i paraurti, ispirati a nuova T-Roc così come la griglia principale e anche la forma dei fari fendinebbia a led. Lo stesso trattamento è stato riservato anche per il posteriore, dove si presenta una nuova firma luminosa a led per il fascione delle luci, integrato nella modanatura nera che percorre orizzontalmente la vista posteriore. Nuove anche le colorazioni Grape Yellow (in foto), Clear Blue Metallic e Kings Red Metallic.

Aggiornamenti anche all’interno

L’abitacolo subisce anch’esso un piccolo aggiornamento, in primis parlando di materiali. Migliorati gli assemblaggi delle plastiche sul pannello portiera, mentre in bella vista svetta il nuovo display per la gestione del sistema di infotainment, da 8 o 9,2 pollici: è stato rivisto nelle schermate e nelle funzionalità. In base agli allestimenti è anche disponibile il nuovo display per la strumentazione digitale Virtual Cockpit, da 8 o 10 pollici e in alta definizione. Nella parte inferiore spuntano i comandi touch per la gestione del clima automatico, con feedback a sfioramento. Non varia invece lo spazio a bordo, adeguato per quattro passeggeri di altezza nella media. Riconfermato il divano scorrevole di ben 14 mm, così da aumentare la capacità del bagagliaio da 385 a 455 litri, indubbiamente il migliore della categoria. Non manca poi lo schienale del sedile del passeggero anteriore ribaltabile, così da offrire ben 2,4 metri di spazio longitudinale per accogliere oggetti particolarmente lunghi.

Nuovo 1.0 TSI da 116 CV

E’ stata riconfermata la gamma motori già presente su T-Roc, quindi non viene introdotto alcun propulsore elettrificato, per nessuno stadio. Solo motori a benzina disponibili per il crossover tedesco, con l’1.0 3 cilindri TSI turbo da 95 CV o, adesso 116 CV, mandando in pensione la versione precedente da 110 CV. Per questo è disponibile a richiesta anche il cambio automatico DSG a doppia frizione, che invece risulta di serie sul più potente 1.5 4 cilindri TSI EVO da ben 150 CV.