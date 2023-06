Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, al via gli ordini delle due supersportive

La Casa del Biscione ha dato il via agli ordini delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, massima espressione della sportività del nobile marchio italiano, frutto della ricerca tecnica applicata alle competizioni e trasferita direttamente alle vetture di produzione. Le rinnovate berlina e SUV ad altissime prestazioni targate Alfa Romeo si distinguono per l’esperienza di guida unica, diretta e coinvolgente offerta da un corredo tecnico di primo livello che andremo a scoprire qui di seguito.

Design: ecco il nuovo family feeling

Dal punto d vista estetico, la Giulia e Stelvio Quadrifoglio riprendono le novità estetiche del restyling delle versioni “standard”, a partire dall’inedita firma luminosa anteriore caratterizzata dai proiettori “3+3” dotati di tecnologia Full-LED Matrix, che vantano un fascio di guida antiabbagliante e adattabile. Tra le novità troviamo anche i cerchi in lega sportivi bruniti a 5 fori da 19 pollici per la Giulia e da 21 pollici per la Stelvio da cui si intravedono le pinze freno di colore rosso. Entrambi i modelli possono essere personalizzati con le colorazioni esterne Rosso Etna, Verde Montreal, Blu Misano, Grigio Vesuvio, Nero Vulcano e Rosso Alfa.

Abitacolo dal carattere "racing"

L’abitacolo delle due auto sfoggia una marcata connotazione “racing”, sottolineata dall’accoppiata pelle nera ed alcantara (opt) dedicata ai rivestimenti dei sedili e dei pannelli porta, a cui si aggiunge la finitura in 3D in fibra di carbonio dedicata alla plancia. Per quanto riguarda la dotazione tecnologica, segnaliamo la strumentazione digitale con display da 12,3 pollici che vanta lo storico design “a cannocchiale”. Sulla versione Quadrifoglio, oltre ai tre layout disponibili sul resto della gamma (Evolved Relax and Heritage), troviamo la nuova configurazione “Race” che raccoglie nella schermata le informazioni fondamentali per una guida sportiva e risulta altamente personalizzabile. Il sistema infotainment tra le varie informazioni offre anche la piattaforma “Alfa Connect Services” dedicata ad una serie di servizi dedicati alla sicurezza e al comfort.

Potenza aumentata a 520 CV e scarico Akrapovich

Le nuove Giulia e Stelvio “Quadrifoglio” possono contare su uno dei propulsori più potenti e sofisticati disponibili in questo segmento di vetture: parliamo del V6 biturbo da 2,9 litri potenziato fino a 520 CV e abbinato ad un sofisticato differenziale autobloccante meccanico, derivato dal progetto della super prestazionale Giulia GTA, ed in grado di ottimizzare il trasferimento di coppia e di aumentare stabilità, agilità e velocità in curva dell’auto. Di fondamentale importanza l’uso di materiali ultraleggeri: ad esempio il motore è realizzato in alluminio e l’albero di trasmissione in fibra di carbonio, così come il cofano, lo spoiler e le minigonne. Degna di nota l’aerodinamica attiva con splitter anteriore in carbonio, in grado di controllare la qualità di flusso d’aria che attraversa la parte inferiore del veicolo, aumentando stabilità e prestazioni. Un’altra chicca è il sistema di scarico Akrapovich, che regala un sound unico ed emozionante.

Offerte commerciali

Le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio godono di una serie di interessanti offerte commerciali messe aputno da FCA Bank e Leasys. Ad esempio, con Stellantis Financial Services è possibile mettersi al volante della gamma Quadrifoglio con una rata da 790 euro al mese e la possibilità di scegliere, al termine del contratto, tra tre diverse opzioni: sostituire la vettura, tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua o rifinanziandola, oppure restituirla.

Noleggio Chiaro di Leasys offre invece un canone mensile a partire da 1.199 euro (iva esclusa) ed un anticipo di 19.999 euro (iva inclusa) per la Giulia Quadrifoglio e un canone mensile a partire da 1.349 euro (iva esclusa) ed un anticipo 20.999 euro (iva inclusa) per la Stelvio Quadrifoglio. La formula include 36 mesi e 60.000 km.