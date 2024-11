"Le nuove armi di Lancia per ritornare a sognare"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Siamo all’inizio di una sfida che definirei di qualità». Luca Napolitano, ceo di Lancia con una trentennale esperienza nel mondo automotive nonché responsabile delle vendite e del marketing del gruppo Stellantis, definisce così il percorso che ha intrapreso il marchio a partire dalla nuova Ypsilon.



Perché di qualità?

«L’auto costa 8.000 euro in più rispetto alla precedente, e per giustificare questo prezzo bisogna offrire una qualità all’altezza».

«Sfogliare il libro delle auto storiche e vedere le Lancia significa sognare. Essere alla guida di Lancia vuol dire reinterpretare il passato in modo futuristico, senza mai cadere nel neoclassico o nell’eccessiva nostalgia».

«I nostri clinic in Italia, Germania e Francia evidenziano che le nostre vetture sono percepite come futuristiche.Questo conferma che stiamo andando nella direzione giusta, con l’obiettivo di posizionarci nel segmento premium e incrementare il fatturato».«Lancia ha un ruolo distintivo nel premium cluster di Stellantis, accanto ad Alfa Romeo e DS. Si caratterizza come il marchio dell’eleganza italiana, capace di coniugare tradizione e innovazione, minimalismo e raffinatezza. Offriamo un lusso accessibile, valorizzando il nostro heritage e proiettandolo verso il futuro».«La Nuova Ypsilon sta andando molto bene, con già 10.000 ordini. Abbiamo creato un’auto diversa: più grande, più moderna, più trasversale e decisamente più europea rispetto alla precedente. E quel posteriore è una firma unica sul mercato».

«Oltre il 60% dei clienti che acquistano la Ypsilon non erano mai entrati in una concessionaria Fiat. Se prima il 70% dei clienti era donna, oggi oltre il 60% sono uomini».«Lo stile e il design innovativo, la semplicità dell’infotainment e la guidabilità».«Abbiamo 160 nuovi showroom Lancia, completamente ristrutturati, con una forza media di 220 venditori dedicati.Prima avevamo 600 venditori, ma condivisi con Fiat. Ci piace parlare di Casa Lancia: non semplici showroom, ma spazi esclusivi, immersivi e coinvolgenti».«Con l’arrivo della Ypsilon HF prevediamo un cliente più trasversale e internazionale. Quando arriverà la Gamma, attireremo famiglie, professionisti e clienti più adulti».

«È un ritorno simbolico, ma anche strategico. Il rally è una piattaforma di marketing potentissima per ampliare il target della Ypsilon e lanciare la HF. Il nostro approccio è pragmatico e umile, sfruttando al massimo la squadra Motorsport di Stellantis come banco di prova per tecnologie e componenti che porteremo poi sulla gamma di serie».«Non vedevamo l’ora di produrre nuovamente in Italia. La Gamma sarà realizzata a Melfi: un’auto lunga oltre 4,70 metri, dal design innovativo. E poi ci sarà la nuova Delta».