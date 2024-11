Nuove Yamaha Ténéré 700 e Ténéré 700 Rally

Ascolta ora 00:00 00:00

Yamaha presenta in occasione di EICMA 2024, le nuove Ténéré 700 e Ténéré 700 Rally.

È la moto più venduta della sua categoria, la Yamaha Ténéré abbina leggerezza, accessibilità e capacità di affrontare ogni situazione e condizione di terreno.

Per il 2025 è previsto l’arrivo della nuova variante Rally, modello che eredita dall’esperienza che il costruttore giapponese ha maturato nelle competizioni in off-road, una serie di soluzioni tecniche, specialistiche del fuoristrada.

La versione “base”, a partire dal prossimo anno, sarà affiancata da una variante con altezza della sella più bassa ed escursioni delle sospensioni più corte. La Ténéré 700 Rally sarà invece dotata di una serie di soluzioni che si rivolgono agli appassionati di fuoristrada, ai piloti più esigenti.

Yamaha Ténéré 2025, nuovo stile e nuova dotazione

Cambia nello stile, il look del M.Y. 2025 della Ténéré è completamente nuovo. La zona anteriore è stata modificata al fine di fornire al pilota una maggiore visibilità. Rispetto al modello precedente, il serbatoio è stato posizionato in avanti. Ora è di 16 litri e contribuisce a una perfetta ripartizione dei pesi tra gli assi.

La Ténéré 700 2025 si distingue per il nuovo gruppo ottico caratterizzato da quattro singole unità luminose a LED inserite in una struttura di alluminio. Il cerchio anteriore è da 21 pollici, le sospensioni sono a lunga escursione per assorbire anche i terreni più accidentati.

I paramani in tinta confermano la vocazione off-road della rinnovata Yamaha.

Due le nuove colorazioni. I modelli standard e con sella ribassata sono disponibili nelle colorazioni Frozen Titanium o nel classico Icon Blue di Yamaha.

Sospensioni, ciclistica e motore

La Yamaha Ténéré 700 2025 è dotata di una forcella a steli rovesciati da 43 mm e 210 mm di escursione. L’altezza da terra è di ben 240 mm (225 mm con sella ribassata). È completamente regolabile in compressione ed estensione, la regolazione del precarico è di 15 mm.

Nuove anche le piastre di sterzo, sono dotate di un morsetto in alluminio forgiato e di una corona in alluminio pressofuso. La sospensione posteriore è di chiara derivazione racing ed è stata sviluppata con il feedback ricevuto dal programma Rally Raid di Yamaha.

Novità anche per il motore bicilindrico. Sul M.Y. 2025 viene introdotto il sistema YCC-T (Yamaha Chip Controlled-Throttle). I piloti possono così scegliere tra due mappe selezionabili con caratteristiche diverse: Sport ed Explorer. Tramite un comodo pulsante posto sul lato destro del manubrio, è possibile cambiare mappatura. il motore CP2 è omologato euro 5+.

Per una perfetta guida in off-road ma anche su strada, il controllo di trazione e i sistemi ABS possono essere disattivati. Il TCS è dotato di due impostazioni (ON, OFF), tramite il menu presente nella strumentazione, è possibile disattivarlo.

Tre le modalità di intervento dell’ABS. La Modalità 1 è quella predefinita e consente all’ABS di agire su entrambe le ruote.

La Modalità 2 è consigliabile in presenza di un leggero sterrato, la Modalità 3 invece, consente la totale disattivazione dell’ABS per il massimo controllo della moto su superfici sconnesse.

Caratteristiche tecniche Yamaha 700 Rally 2025

sospensioni anteriore e posteriore KYB a lunga escursione

livrea nei colori heritage per rendere omaggio ai classici modelli Ténéré

parafango anteriore alto in stile off-road

piastra paramotore in alluminio da 4 mm

pedane pilota in titanio

tema Raid TFT aggiuntivo

sella rally dedicata.

Prezzi a partire da 10.990 euro.