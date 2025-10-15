Nuovi pneumatici Pirelli per le Porsche d’epoca: tecnologia al servizio della tradizione

Tradizione e innovazione viaggiano insieme grazie alla nuova collaborazione tra Pirelli e Porsche, che annunciano una gamma di pneumatici sviluppati su misura per le Porsche 911 classiche e youngtimer, dalla prima generazione del 1964 fino alla 997. Un’iniziativa che rafforza il legame tecnico e storico tra le due aziende e che conferma Pirelli come fornitore di riferimento per i collezionisti Porsche, grazie anche alla linea Pirelli Collezione, dedicata ai modelli storici come la 356, 914, 928 e 944. Questi pneumatici mantengono l’estetica originale ma sono realizzati con materiali e tecnologie moderne per garantire sicurezza, comfort e pieno rispetto delle normative attuali.

La collaborazione con Porsche

“La collaborazione con Porsche relativa ai pneumatici per i modelli di Porsche classiche dimostra come tradizione e innovazione possano convivere con successo. I nostri reparti R&D lavorano congiuntamente e in maniera ormai consolidata per realizzare pneumatici dedicati che permettono ai modelli di Porsche classiche di continuare a viaggiare in strada con sicurezza ed efficienza. È un rapporto che si rinnova costantemente”, ha dichiarato Mario Isola, Pirelli Motorsport Director. “Preservare la tradizione delle nostre auto classiche e youngtimer garantendo la disponibilità di ricambi di alta qualità è per noi una questione di impegno. Grazie alla rinomata competenza di Pirelli, siamo stati in grado di ampliare ulteriormente la nostra offerta di pneumatici ad alte prestazioni per le nostre auto d'epoca", afferma Ulrike Lutz, Direttore Classic di Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Estetica d'epoca e innovaizone tecnica

Ogni pneumatico sviluppato riporta sul fianco la marcatura “N”, simbolo dell’approvazione Porsche dopo rigorosi test congiunti. È la prova tangibile di una collaborazione che punta a proteggere il patrimonio motoristico, coniugando estetica d’epoca e innovazione tecnica. La Fondazione Pirelli gioca un ruolo chiave nel mantenere la fedeltà dei dettagli, custodendo un archivio storico che raccoglie oltre quattro chilometri di materiali tra disegni e documenti originali.

Il Cinturato P7

La storia della 911 è anche la storia delle gomme che l’hanno accompagnata. Le prime versioni di serie montavano i Cinturato CN36, i primi pneumatici sportivi Pirelli con cintura in acciaio. Negli anni ’70, la 911 Turbo introduce il leggendario Cinturato P7, derivato dai rally, primo pneumatico ultraribassato e capace di rivoluzionare la dinamica in curva.

Con l’evoluzione del modello, arrivano il P Zero Rosso, pensato per coniugare comfort e alte prestazioni, e infine il P Zero vero e proprio, montato sulla generazione 997. Oggi la storia continua: Pirelli e Porsche stanno lavorando a nuovi progetti congiunti per creare pneumatici specifici destinati ai modelli classici della Casa di Zuffenhausen.