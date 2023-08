Nuovo Ford Transit Custom Nugget, il camper van diventa ancora più versatile e intelligente

La Casa dell’Ovale blu ha svelato la nuova generazione del Ford Transit Custom Nugget, pratico e tecnologico camper van che si evolve dal punto di vista del design e offre un più elevato livello di connettività e versatilità. Il rinnovato Transit Custom Nugget garantisce inoltre un’esperienza di guida rinnovata, grazie anche all’introduzione di un propulsore Plug-In Hybrid davvero efficiente.

Realizzato con Westfalia

Il nuovo Transit Custom Nugget rinnova la partnership di lunga data tra Ford e Westfalia, leader tra gli allestitori camper. Questa collaborazione offre alla Casa dell’Ovale Blu le carte giuste per competere nel segmento dei camper da una tonnellata, un settore sempre più importante e di peso in Europa.

Ancora più pratico

Il camper van targato Ford sfrutta una inedita piattaforma lanciata quest'anno, che garantisce estrema facilità di movimento all’interno dell'abitacolo. Il nuovo design della plancia e il pavimento piatto favoriscono l'accesso al veicolo e rendono più semplice il passaggio dai due sedili anteriori alla zona “living”. Troviamo anche un pavimento più basso e il gradino laterale integrato che migliorano le operazioni di carico e scarico. Quest’ultime sono coadiuvate anche dalla presenza delle pratiche porte laterali scorrevoli e da un’ampia apertura del portellone posteriore.

Nuovo spazio abitativo

Westfalia ha ridisegnato completamente lo spazio abitativo per ricreare la popolare configurazione degli interni “multizona”. Quest’ultima fa sì che, nonostante la presenza di due letti matrimoniali, i campeggiatori possano muoversi all'interno dell’abitacolo, cucinare o salire e scendere dal veicolo senza disturbare gli altri occupanti. La configurazione a “L” della cucina rende più semplice cucinare pasti, inoltre il nuovo frigorifero a cassetti è di facile accesso ed è abbastanza grande da contenere bottiglie in posizione verticale.

Il design delle superfici offre il 20% in più di spazio per il piano di lavoro. Rispetto alla precedente generazione, troviamo una sezione del materasso che può essere sollevata per aumentare lo spazio per la testa in cucina. La doccia calda-fredda montata nella zona posteriore è ora offerta di serie, mentre la tenda per la privacy sul portellone posteriore è disponibile a richiesta. L'area prevista per le sedute degli occupanti si trasforma facilmente in zona pranzo e in una zona notte quando il camper è in sosta.

Tecnologia e connettività

La plancia ospita un ampio touchscreen da 13 pollici che permette di gestire (tramite comandi tattili o vocali) l’infotainment Ford SYNC 46. Il sistema multimediale offre a guidatore e passeggeri la possibilità di utilizzare la navigazione GPS, ascoltare musica e restare sempre connessi, grazie all’integrazione in modalità wireless dei telefoni Android Auto e Apple Carplay. Completa la dotazione una strumentazione 100% digitale che consente di visualizzare le principali informazioni di guida in modo chiaro. Degna di nota l’opzione di tetto solare che genera energia “green”.

Sistemi di sicurezza

Non manca nella ricca dotazione una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui spiccano: l'Intelligent Adaptive Cruise Control con Lane Centering, il Reverse Brake Assist e il sistema di telecamere a 360 gradi che supportano il conducente durante le manovre negli spazi ristretti.

Propulsori e meccanica

In un primo momento verrà lanciata la versione Nugget Titanium con tetto sollevabile e spinta dal motore EcoBlue da 170 CV, abbinato al cambio automatico a otto rapporti (già ordinabile a partire da questo mese). Le altre versioni, compresa la variante Plug-In Hybrid, saranno introdotte successivamente. Il powertrain elettrificato e ricaricabile alla spina abbina un motore a benzina a ciclo Atkinson da 2,5 litri e un motore elettrico alimentato da una batteria da 11,8 kWh, per una potenza combinata di 232 CV e la possibilità di guidare anche in modalità 100% elettrica.

Grazie all’adozione di un telaio completamente nuovo equipaggiato con sospensioni posteriori indipendenti, il Nugget ottimizza comfort di guida e maneggevolezza. Ford non dimentica nemmeno la clientela che ama le avventure in off-road o pratica sport in luoghi remoti, infatti, presto saranno disponibili anche motorizzazioni abbinate alla trazione integrale.