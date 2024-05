Nuovo Volkswagen California 2024, tutti i segreti della nuova generazione

Il celebre e apprezzatissimo camper van Volkswagen California, distribuito in oltre 280mila unità, si aggiorna con una inedita generazione basata sulla versione lunga del moderno Multivan. La divisione Volkswagen Veicoli Commerciali si è occupata di ridisegnare ogni area del camper, garantendo maggiore spazio e offrendo più versatilità e tante inedite soluzioni tecnologiche e intelligenti. Tra le novità del California 2024 spicca inoltre l’introduzione per la prima volta nella sua lunga storia di un inedito powertrain ibrido ricaricabile alla spina, a cui si aggiungono un aggiornato infotainment e nuove soluzioni dedicate al comfort di viaggio. Ora non ci resta che scoprire tutte le novità che questo poliedrico camper van ha da offrire alla sua clientela “giramondo”.

Volkswagen California 2024, le Dimensioni

Il camper è lungo 5.173 mm (predecessore: 4.904 mm); la larghezza senza specchietti retrovisori esterni è di 1.941 mm (predecessore: 1.904 mm). Con 1.990 mm, compreso il tetto a soffietto ribassato, L’altezza è identica a quella del modello precedente, il che significa che è di nuovo adatto per i parcheggi multipiano. Un passo lungo di 3.124 mm si estende tra gli assi, in modo da garantire più spazio a bordo rispetto alla generazione che sostituisce. Quando il tetto è chiuso, l'altezza interna è di 1.297 mm, mentre quando il tetto a soffietto è aperto, questo aumenta a 2.108 mm. Il California Beach offre sei posti a sedere (2+2 posti singoli nella seconda e terza fila) e spazio per due persone per dormire sotto il tetto a soffietto, che può essere aperto e chiuso manualmente con un nuovo meccanismo facile da usare. Il letto nel tetto a soffietto misura 2.054 x 1.137 mm.

Allestimenti e dotazione

Il nuovo California viene declinato nelle versioni denominate Beach, Beach Tour, Beach Camper (con una mini-cucina nella parte posteriore), Coast e Ocean (ciascuna con un angolo cottura completo sul lato del conducente). Grazie a questa varietà di allestimenti, il camper van tedesco può soddisfare al meglio tutte le più svariate esigenze dei viaggiatori. Tutte le versioni del California vantano il tetto a soffietto e di un'ampia apertura frontale, oltre a due ulteriori aperture laterali aggiuntive nel soffietto (tutte dotate di zanzariera). Una novità è la presenza per la prima volta delle porte scorrevoli sul lato sinistro che destro. Di serie troviamo una tenda da sola laterale (per il lato sinistro o destro) che permette di godere di un’ampia “terrazza all’aperto”. Ora anche le biciclette possono viaggiare all'interno, grazie alla presenza di sedili posteriori singoli al posto del divanetto che possono essere posizionati singolarmente secondo gusti ed esigenze personali. Non manca una centralina camper van (versione Beach tour) istallata nel montante C lato passeggero che permette di controllare le numerose funzioni del camper, cosa che in alternativa può essere fatta anche in remoto tramite app, oppure dal display dell’infotainment istallato nella plancia.

Motorizzazioni e meccanica

Per quanto riguarda la gamma motorizzazioni, troviamo tre differenti sistemi di propulsione, disponibili su tutte le versioni e tutti accoppiati a un cambio automatico. Si parte con una unità diesel TDI quattro cilindri da 150 CV, affiancato da un 2.0 TSI turbo benzina da 204 che però non risulta disponibile nel nostro paese. La vera novità è però l’arrivo per la prima volta nella storia di questo modello di una motorizzazione ibrida plug-in (eHybrid) che eroga una potenza combinata di 245 CV. Quest’ultima versione può inoltre contare sul sistema di trazione integrale 4MOTION. La versione ibrida ricaricabile promette un'autonomia complessiva che il Costruttore definisce molto lunga (anche se non al momento non comunicati) e una massa rimorchiabile fino a 2.000 kg.

Pre-vendita

Le prevendite del nuovo Volkswagen California inizieranno a giugno 2024 e le prime consegne avverranno nella seconda metà dell'anno.