Koelliker svela il nuovo Maxus eDeliver 5

Koelliker, azienda leader nella proposta di soluzioni di mobilità intelligenti e sostenibili, ha presentato il nuovo van elettrico Maxus eDeliver 5 in occasione del Transpotec. L’eDeliver offre diverse caratteristiche funzionali come la dimensione, il volume e la portata utile, ma si fa notare anche per il suo design, per i contenuti e il livello tecnologico. Ecco tutte le novità.

L’eDeliver 5

L’eDeliver 5 è un veicolo medio-piccolo moderno e accattivante. Il van elettrico è stato disegnato per le esigenze del “door-to-door” contemporaneo, inoltre l’obiettivo è quello di offrire massimo comfort alla guida e muoversi agevolmente negli spazi delle ZTL. Il design e il livello tecnologico caratterizzano il prodotto che include tre posti in cabina e la doppia porta laterale scorrevole. Il motore elettrico eroga una potenza maggiore di quasi il 20% rispetto ai modelli di riferimento. Il van in questione è l’unico sul mercato disponibile in due altezze con una capacità di carico, a pari ingombro a terra, superiore ai pari categoria e che varia dai 6,6 ai 7,6 m³ e una portata fino a 1200 kg. I veicoli della gamma Maxus offrono linee dinamiche che rendono i prodotti agili e compatti grazie al lavoro del brand nell’ambito dello sviluppo e dell’innovazione.

Maxus eDeliver 9

Tra i veicoli esposti c'è anche il Maxus eDeliver 9, un modello di punta nel segmento dei furgoni elettrici di grandi dimensioni ed è noto per la sua notevole capacità di carico e la sua eccezionale sostenibilità. Dotato di un'autonomia fino a 405 km in WLTP City, questo veicolo completamente elettrico è perfetto per la circolazione nelle zone urbane. Con un volume di carico che varia da 9,7 a 12,3 m³ e una capacità di carico fino a 1410 kg, l'eDeliver 9 è progettato per offrire comfort ed efficienza. Il suo design distintivo, caratterizzato da linee eleganti e fari full LED con attivazione automatica, non solo arricchisce l'aspetto estetico ma migliora anche la visibilità in condizioni di scarsa luminosità. Disponibile in sette configurazioni diverse in base al tipo (VAN o Chassis Cb) e alla capacità della batteria.

Maxus eDeliver 7

Inoltre, è presente anche il Maxus eDeliver 7, un furgone elettrico innovativo caratterizzato da linee moderne ed eleganti e una struttura aerodinamica che ottimizza l'efficienza energetica, garantendo maggiore autonomia e riducendo l'impatto ambientale. Con un'autonomia fino a 485 km in WLTP City e una capacità di carico di 1200 kg, è la scelta ideale per i servizi di consegna urbani, le società di logistica e tutte le attività che necessitano di una flotta affidabile ed ecologica. L'eDeliver 7 rappresenta un modello "crossover" che si distingue per la sua capacità da furgone considerato grande ma con le misure esterne di un furgone di medie dimensioni. Offre una scelta di configurazioni unica nella sua categoria, con due lunghezze, due altezze e due opzioni di batteria fino a 88 kWh.

Le novità in arrivo

È in arrivo un altro prodotto entro la fine del 2024. La gamma Maxus, infatti, si espanderà con il nuovo pick-up 4x4 full-electric GST, dotato di un doppio motore da 250 e 150 kW. GST. Il prodotto presenta un vano carico scoperto e una portata da 600 kg. Si tratta di una soluzione di mobilità “leisure” grazie alla sua trazione integrale, a potenza e coppia straordinarie e agli angoli di attacco, uscita e breakover specifici per il fuoristrada. Marco Saltalamacchia, Executive Vice President & CEO del Gruppo Koelliker, ha affermato: “La nostra partnership con Maxus è iniziata solo tre anni fa ma è rapidamente diventata una storia di successo. Questo ci ha portati da un lato a competere con marchi di grande tradizione e presenza sul mercato italiano, e dall’altro ad essere oggi i primi in Italia nei veicoli commerciali full-electric.