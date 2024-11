OCTA, il diamante di Land Rover Defender

Ascolta ora 00:00 00:00

Emozioni e avventura limited edition. È quello che propone Land Rover Defender con un poker di fuoristrada a numero chiuso, svelato a Milano. Duecentocinquanta sono i pezzi di OCTA, un master di performance estreme su strada e off road, la più dinamica e potente di sempre, con un V8 Twin Turbo mild-hybrid da 4,4 litri che eroga 635 CV e fino a 750 Nm1 di coppia, con un'accelerazione da 0 a 100 km//h in 4 secondi, ma è anche il Defender 110 più lussuoso dell'inarrestabile famiglia 4x4.

Non per niente si chiama OCTA, un nome che si ispira a ottaedro, ovvero la forma del diamante, che è il materiale più resistente e prezioso presente sulla terra e proprio la forma ottaedrica ritorna anche nel logo che la caratterizza sulla livrea dalle verniciature esclusive disponibili anche con la pellicola protettiva opaca che offre una maggiore protezione alla carrozzeria in ambienti difficili, e con dettagli in Chopped Carbon Fibre. Altezza di guida rialzata, paraurti riprogettati per offrire angoli di uscita migliori, parafanghi allargati che la rendono regale, robusta protezione sottoscocca per dare a chi sta al volante la sicurezza di spingersi più avanti su terreni accidentati, tanto che è capace di affrontare guadi di un metro d'acqua, più di qualsiasi altra Defender. Insomma un fuoristrada off limits anche per il prezzo che tocca i 202.371 euro.

Ispirate alla natura sono le altre tre limited edition Defender prodotte in Slovacchia e disponibili nei primi mesi del prossimo anno, chiamate Nature Edition e declinate in Dune, Stone e Forest, tutte con motorizzazione diesel 200 mild-hybrid, e che si distinguono per gli allestimenti e le scelte cromatiche: la Defender Dune 110 S ha la livrea Gondwana Stone con il tetto a contrasto White ed i cerchi in acciaio da 18 pollici Gloss White, che segnano un ritorno al passato di Defender, la Stone sempre 110 S è color Carpathian Grey con il tetto in tinta con la carrozzeria, mentre i cerchi sono in lega da 20” Diamond Turned, con contrasto Gloss Dark Grey, e l'alto di gamma Defender Forest 110 X-Dynamic SE, ha livrea

Pangea Green con tetto a contrasto nero come i cerchi in lega da 20” (prezzo di listino 76.500 euro per la Dune, 82.000 euro per la Stone, 87.500 euro per la Forest). Tutte fedeli al claim Defender: “Embrace the impossible”.