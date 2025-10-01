Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, un'auto fuori dal comune

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo non è un’auto come tutte le altre. Perché al momento non si guida in modo tradizionale, ma soltanto su uno dei simulatori di corse più importanti al mondo, Gran Turismo 7 per PlayStation 4 e PlayStation 5. È la nuova concept car del marchio gruppo Stellantis, presentata a Milano dopo l’anteprima mondiale all' IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera, che offre un'anteprima dei prossimi modelli GSE, quello dallo spirito racing.

Fuori è una nuova interpretazione di Opel Compass, aerodinamica allo stato puro: cofano, parafanghi, diffusore e spoiler hanno tutti un look aerodinamico che le conferiscono un design che si fa notare, a cominciare dal colore, con la carrozzeria bianco perla e gli elementi aerodinamici, come il cofano, lo spoiler o il diffusore, giallo intenso brillante, e tetto e elementi in fibra Bcomp neri. E da dettagli che si vedono e non si vedono come gli indicatori di direzione nascosti nei parafanghi anteriori e posteriori.

“Da tempo la filosofia del design di Opel è bold & pure, uno stile pulito e curato nei dettagli con elementi funzionali e di contrasto e ciò si nota anche in questa concept”, spiega Victor Uribe Chacon, creative automotive designer del centro stile Opel. “Nella parte anteriore spicca il frontale sottile, l’Opel Vizor di nuova generazione con l’iconico blitz illuminato orgogliosamente al centro. Nella parte posteriore si nota lo spoiler attivo che si può regolare secondo le esigenze del pilota, e la scritta illuminata Opel in grassetto per formare l'elemento centrale”.

L’interno è minimalista, con tessuti retroilluminati, il sedile sportivo del conducente sospeso e leggero, nero e giallo brillante, mentre il volante offre una visione delle informazioni più importanti che vengono proiettate sull'head-up display, senza bisogno di ulteriori schermi o tasti, offrendo prospettive di guida completamente nuove.

Invece sotto il cofano ci sono due motori elettrici da 350 kW, uno su ciascun asse, con una potenza combinata di 800 CV, che la fa accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2 secondi e le consente di raggiungere una velocità massima di 320 km/h. Nonostante la linea muscolosa e ribassata da vera sportiva ha un peso piuma soltanto di 1170 kg., ottenuto grazie all'uso di materiale leggero in tutte le parti della vettura, con l’utilizzo, per esempio, di fibre naturali sostenibili di Bcomp, leggere e stabili al posto della fibra di carbonio.

“Opel Corsa è il nostro best seller di sempre e Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo porta il nostro marchio GSE a un livello superiore. Non solo mostra ciò che è possibile fare su una piattaforma per auto di piccole dimensioni, ma anche una visione chiara del futuro di Opel, in particolare di Opel Corsa. Per la prima volta in assoluto un concept Opel può essere ammirato non soltanto da lontano.

Ora tutti possono guidarla almeno virtualmente e provare l'esperienza di guida GSE in prima persona”, spiega Giorgio Vinciguerra, managing director di Opel italia, il primo produttore europeo a presentare una concept car, la Opel Experimental GT, proprio sessant’anni fa.