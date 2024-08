Opel Mokka-e 2024: si aggiorna con più potenza e più autonomia, fino a 408 km

Opel Mokka-e si aggiorna ma non cambia all’esterno, trattandosi di un vero e proprio aggiornamento di prodotto. Una serie di migliorie lato software e hardware le hanno permesso di aggiungere una nuova motorizzazione al listino, capace di aggiungere più potenza con 156 CV (+ 20 CV) e più autonomia rispetto al modello standard, che comunque rimane disponibile. In ciclo WLTP ora promette fino a 408 km, contro i 342 della versione da 136 CV. Disponibile in allestimento Edition, GS ed Ultimate, con prezzi a partire da 39.000 euro.

Design e dimensioni

Impossibile riconoscere dall’esterno il nuovo aggiornamento, dal momento che non sono state apportate modifiche degne di nota agli esterni, nemmeno un badge identificativo. Mokka quindi passa inosservata, così come rimane “sotto copertura” anche la versione elettrica rispetto alle versioni endotermiche, se non fosse per il piccolo badge nel retro e per l’assenza del terminale di scarico cromato. Mokka si identifica come un vero e proprio B SUV, rialzato da terra ma con dimensioni super compatte, come chiede oggi il mercato. 4,15 m di lunghezza per 1,79 m di larghezza e 1,59 m di altezza. Grazie però alle ruote collocate ai quattro angoli della piattaforma EMP2, massimizza lo spazio a bordo e si rivela anche piacevole da guidare.

Le linee sono figlie dell’ultimo corso stilistico della casa tedesca, introdotto proprio da Mokka qualche anno addietro. Nel frontale si trova l’iconico Opel Vizor, una mascherina nera lucida piena che integra al suo interno il logo e anche i gruppi ottici, che possono essere richiesti anche a matrice di led (Intelli-Lux LED) per circa 700 euro. Non manca la possibilità di selezionare la vernice del tetto a contrasto (500 euro), richiamando le modanature nere lucide o i nuovi cerchi in lega bitono (neri lucidi e cromati) fino a 18 pollici. Si denota una particolare attenzione dei designer al dettaglio, con tratti mai banali ma anzi ricercati e personali, come ad esempio la forma ad “L” delle luci LED posteriori. Completano l’opera delle generose protezioni in plastica scura nella zona più bassa dell'abitacolo, utili soprattutto in città, per i parcheggi più stretti.

Interni e tecnologia

Pratico anche l’abitacolo, dove si trova il pannello che integra i due schermi dell’abitacolo. Prende il nome di Opel Pure Panel e abbraccia la plancia dal conducente al centro. La strumentazione digitale può essere da 7 o 12 pollici, mentre lo schermo centrale dell’infotainment da 7 o 10 pollici, a seconda dell’allestimento selezionato o degli accessori scelti per la configurazione. L’abitacolo appare così ordinato, razionale ma soprattutto funzionale. Non si perde in particolari vezzi stilistici (al netto di qualche inserto in simil carbonio, sulla versione Ultimate), ma anzi valorizza lo spazio e apprezzo la semplicità di utilizzo di tutte le funzioni. Per il clima automatico bi-zona rimane presente la consolle con le tanto apprezzate manopole, mentre per la gestione del sistema multimediale non c’è alcuna complicazione: piuttosto semplice nelle funzionalità, svolge egregiamente il suo lavoro, con anche la connettività wireless per dispositivi Apple o Android.

Per dotarsi di un equipaggiamento full, lato tecnologico, sulla versione Edition è disponibile il Techno Pack, che aggiunge sedili e volante riscaldato, sensori anteriori, telecamera posteriore, accesso keyless, cruise control adattivo, monitoraggio dell’angolo cieco e molto altro, per circa 1.500 euro. Non male neanche lo spazio, se considerati i soli 4,15 m a sua disposizione. Si viaggia tranquillamente anche in 4, a patto che i passeggeri posteriori non siano più alti di 1,90 m, altrimenti potrebbero avere qualche problema con le ginocchia. Il passeggero posteriore centrale è meglio che sia di taglia minuta. Positivo anche il bagagliaio, che rende disponibili 310 litri, un valore in linea con altre competitor del segmento. Si sale ad oltre 1.100 litri nel caso si scegliesse di abbattere i sedili posteriori.

Come va su strada?

Per chi conosce Opel, sa bene quanto il brand si prodighi per sviluppare un assetto sostenuto e particolare sulle proprie vetture. La messa su strada dei modelli di Russelsheim non risulta mai banale ma anzi, in un mondo di piattaforme e componenti condivise (soprattutto nell’universo di Stellantis), è in grado di offrire un barlume di originalità e personalità. Risulta quindi piacevole l’inserimento in curva, con uno sterzo dal giusto carico e relativamente diretto, unito ad un assetto robusto e solido, ma capace ugualmente di smorzare le vibrazioni della strada. Il rollio c’è, in modesta parte, ma è contenuto e nei limiti di tolleranza di un’auto “cittadina” come Mokka-e. Il peso delle batterie concentrato nella zona bassa della piattaforma aiuta a ridurre il baricentro dell’auto, così da farla sembrare ancor più agile e maneggevole. E poi, pur trattandosi di un’auto elettrica, risulta davvero leggera, con un peso in ordine di marcia di soli 1.590 kg.

In questo contesto si trova ad operare poi il nuovo motore elettrico sincrono a magneti permanenti collocato sull’asse anteriore. La potenza sale così a 156 CV e 260 Nm di coppia massima, disponibile all’istante, rendendo anche immediato e pronto lo scatto da fermo. La pratica dello 0-100 km/h è concluso in 9 secondi, fino ad una velocità massima limitata a 150 km/h. Mokka-e si apprezza soprattutto in città, grazie alla posizione di guida rialzata ed ergonomica, con un’ottima postura e triangolazione dei comandi. Le forme particolarmente squadrate e la posizione all’estremità delle ruote agevolano nelle manovre e nei parcheggi. Si muove con disinvoltura nel traffico, senza temere buche, marciapiedi o dislivelli, grazie alla spalla generosa degli pneumatici e alla notevole luce da terra. Su trade extraurbane invece – pur non trattandosi del suo habitat ideale – sorprende con una notevole stabilità nel percorrere curve a velocità sostenuta, limitando anche i fruscii aerodinamici e le vibrazioni. Positiva la presenza di una modalità Brake che intensifica la potenza della frenata rigenerativa.

Autonomia, ricarica e consumi

Grazie al nuovo powertrain elettrico, nuova Mokka-e da 156 CV effettua un bel balzo in avanti in quanto a prestazioni e competitività sul mercato. La maggior potenza non solo è accompagnata da una miglior efficienza generale (grazie anche alla presenza della pompa di calore di serie, che riduce i consumi), ma anche da una batteria più moderna, tecnologica e capiente. Si tratta di un accumulatore da 54 kWh, che promette fino a 406 km. Il consumo dichiarato da Opel in ciclo WLTP misto è di 15,2 kWh/100 km, ma durante la nostra prova, soprattutto in ambito urbano, i consumi son stati nettamente inferiori: tra i 13 e i 13,7 kWh/100 km, con una temperatura esterna di circa 26 gradi e clima attivo al 30% del tempo. Con tali valori, l’autonomia teorica raggiungibile supera ampiamente i 390 km, rendendo verosimile il valore dichiarato dal brand. Su strade extraurbane sotto ai 100 km/h, il consumo rimane quasi stabile sugli stessi valori (con picchi di 15 kWh/100 km), mentre in ambito autostradale palesa alcuni limiti dettati dalla tipologia di meccanica: i consumi salgono intorno ai 19 kWh/100 km, riducendo l’autonomia stimata intorno ai 250 km.

Parlando infine di ricarica, la batteria da 54 kWh lordi può essere ricaricata da rete domestica o da colonnine pubbliche fino ad un massimo di 11 kW, da corrente alternata. In corrente continua, con colonnine ultra-fast, il caricatore di bordo può accettare fino a 100 kW di potenza, richiedendo circa 30 minuti per passare dal 20 all’80% della batteria. Anche per tale ragione, non è particolarmente indicata per percorrere frequentemente lunghi tragitti autostradali. Non si può però gestire la potenza della corrente alternata in ingresso tramite il monitor di bordo, una funzionalità molto utile per chi, ad esempio, intende gestire con precisione l’assorbimento generale degli apparecchi collegati allo stesso contatore.

Prezzi e allestimenti

Il prezzo di listino di nuova Opel Mokka-e 2024 parte da una base di 37.900 euro per l’allestimento Edition con motore da 136 CV. Il nuovo aggiornamento richiede un sovrapprezzo di 2.

100 euro a parità di allestimento, arrivando così a 39.000 euro. L’allestimento GS più sportivo sale fino a 40.700 euro, mentre la versione, al vertice della gamma, arriva fino a