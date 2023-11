Pagani Imola Roadster, la roadster più estrema e irresistibile

La factory di hypercar con sede a San Cesario sul Panaro ci lascia nuovamente a bocca aperta con una inedita e stupefacente creazione battezzata Pagani Imola Roadster. Questa poderosa scoperta due posti basata sulla "Huayra", ufficialmente sostituita dal nuovo modello chiamato “Utopia”, si presenta come la vettura più potente di sempre del Costruttore di automobili da sogno fondato dall’eclettico Horacio Pagani.

La Pagani più potente di sempre

Sotto le forme “barocche” di questo bolide si cela infatti un potentissimo motore V12 biturbo da 6.0 litri formato Mercedes-AMG, in grado di sprigionare la bellezza di 850 CV e 1.100 Nm di coppia. Pagani non ha comunicato i dati ufficiali sullo scatto 0 a 100 km/h, sappiamo però che la velcoità massima, autolimita elettronicamente, è pari a 350 km/h. Sviluppata dal reparto “Grandi Complicazioni”, riservato alle vetture “special” targate Pagani, la Imola Roadster non è stata pensata esclusivamente per un uso tra i cordoli di una pista, ma vanta un’omologazione per la libera circolazione su strada.

Nuova concezione di sportività

Anche se derivata dalla Imola Coupé, questa versione a cielo aperto vanta una concezione di sportività del tutto nuova, come spiega Lorenzo Kerkoc, Head of Pagani Grandi Complicazioni:

Inizialmente desideravamo creare una gemella a cielo aperto della Imola Coupé, la vettura celebrativa del leggendario circuito automobilistico presentata nel 2020. Poi abbiamo preso un’altra strada: abbiamo coniugato la sofisticata tecnologia della Huayra Roadster BC con i principi di design e aerodinamica insiti nella vettura da pista Huayra R. Il risultato è stato una Imola Roadster molto più evoluta e complessa.

Design e aerodinamica riviste

Rispetto alla Imola Coupé, questa versione roadster sfoggia numerosi dettagli estetici inediti, sviluppati in maniera specifica per ospitare e ottimizzare al meglio la presenza del V12 potenziato che per forza di cosa richiede una maggiore quantità d’aria per assecondare le sue incredibili prestazioni. Per questo motivo sono spuntate nuove prese d’aria frontali di maggiori dimensioni, e due uscite di scarico per l’aria calda: una inglobata bel passaruota e una al lato del paraurti. Sopra i sedili sportivi rivestiti in pella ritroviamo invece l’airscoop dedicato all'aspirazione del “mostruoso” 12 cilindri. Il team Pagani ha lavorato molto anche sull’aerodinamica del mezzo ottenendo ben 600 kg di deportanza ad una velocità di 280 km/h.

Interni

Come da tradizione per il marchio, la Imola Roadster è un tripudio di lusso, sportività e cura artigianale. Gli interni sono letteralmente farciti di fibra di carbonio e alluminio a vista e non mancano i rivestimenti in pelle per i sedili ad alto contenimento. Ovviamente troviamo anche un infotainment per l’audio e la connettività.

Tiratura limitatissima

La Pagani Imola Roadster sarà prodotta in una tiratura limitata di appena 8 unità, mentre il prezzo al momento è avvolto nel mistero, anche se sappiamo che la versione coupé è stata proposta alla cifra da capogiro di ben 6 milioni di euro.