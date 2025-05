Papa Leone XIV cambia marcia, addio alla Fiat 500L: ecco che mezzo userà

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel cuore del Vaticano, anche i simboli più piccoli raccontano grandi cambiamenti. Così, mentre il mondo osserva i primi passi del pontificato di Papa Leone XIV, un dettaglio solo in apparenza secondario sta già facendo parlare di sé: l’auto del Papa. Se il suo predecessore aveva scelto la semplicità della Fiat 500L bianca, come segno di umiltà e prossimità al popolo, Robert Francis Prevost, ha deciso di cambiare rotta. E lo ha fatto scegliendo un nuovo veicolo che non è soltanto un mezzo di trasporto, ma un manifesto d’intenti.

Dalla semplicità alla solennità

Papa Leone XIV ha scelto di salire a bordo di un Volkswagen California T7 nella versione ibrida plug-in. Di colore blu scuro, il veicolo incarna una nuova visione del papato: più istituzionale, più solenne, forse anche più visibile. Una scelta che segna simbolicamente una distanza dalla “normalità” veicolata dalla 500L, per tornare a un’immagine papale più tradizionale, più cerimoniale.

L'attenzione all'ambiente

Nonostante l’aspetto più “prestigioso”, il mezzo mantiene una coerenza con l’attenzione ecologica tanto cara a Papa Francesco. Il Volkswagen California è infatti dotato di un motore ibrido da 245 cavalli, con cambio automatico DSG e un’autonomia di 87 km in modalità 100% elettrica. I consumi sono ridottissimi: appena 0,9 litri per 100 km, un dettaglio non da poco per un’auto che trasporta il capo della Chiesa cattolica. L’ambiente, anche in questa nuova stagione del papato, resta un tema centrale.

La prima uscita

Il debutto ufficiale del nuovo mezzo è avvenuto in occasione della visita al Santuario della Madonna del Buon Consiglio di Genazzano, un luogo profondamente legato all’identità spirituale del nuovo Pontefice, appartenente all’Ordine di Sant’Agostino. Non solo un viaggio, quindi, ma un messaggio: il Papa in cammino verso le proprie radici, con un’auto nuova a fare da cornice a un’identità che cerca un equilibrio tra modernità e tradizione. Dal garage del Vaticano inizia, quindi, un nuovo viaggio.

Non solo sulle strade del mondo, ma anche nella direzione che questo pontificato sembra voler prendere: quella di un equilibrio tra rispetto per la tradizione, innovazione sostenibile e rinnovata autorevolezza. E se è vero che anche i dettagli parlano, l’arrivo del Volkswagen California ci dice già molto di quello che sarà il cammino di Papa Leone XIV.