Peugeot e la nuova E-3008: com'è fatto il crossover elettrico

"Il lancio del “Next-Level” e-3008 – ha spiegato Linda Jackson, ceo di Peugeot - è un passo importante nella trasformazione radicale del Brand”. Con questo nuovo SUV fastback la casa del Leone fa un ulteriore balzo in avanti nel processo che la porterà alla totale elettrificazione dei propulsori termici, entro il 2025, e l’equipaggiamento di tutti i veicoli in gamma di soli propulsori EV entro il 2030. Assenza totale di cromature, linee filanti, forme geometriche e nuovi stilemi: mascherina integrata con il nuovo logo del Leone e i gruppi ottici ancora più “taglienti” caratterizzano gli esterni di questo nuovo SUV.

Punti di forza della e-3008 l’inedita piattaforma Stla Medium di Stellantis e il sofisticato sistema elettronico di bordo. La piattaforma Stla Medium è stata progettata per molteplici obiettivi:garantire un elevato confort e piacere di guida, ospitare un pacco batterie ad alta capacità e con ridotti tempi di ricarica (30’ per un pieno di elettroni), ottimizzare i servizi connessi come il Trip Planner, il Vehicle to Load e per consentire gli aggiornamenti di sistema in modalità Over The Air. Anche se rispetto alla precedente versione gode di dimensioni leggermente maggiori, nel segmento rimane sempre una compatta. 4,54 metri di lunghezza (+100 mm) e 2,73 metri di passo (+55 mm), 1,89 metri di larghezza (+50 mm) e 1,64 metri di altezza (+20 mm).

Nella versione a trazione anteriore la capienza del bagagliaio è di 520 litri (la stessa della precedente versione), 470 litri nella versione dual motors 4WD. In futuro, in mercati selezioni, il SUV fastback sarà equipaggiato con propulsore ibrido. A bordo, driver e passeggeri potranno dialogare con il veicolo attraverso il nuovo panoramic i-Cockpit dotato di schermo panoramico curvo da 21” HD ad attivazione touch e vocale. Una proposta unica sul mercato in grado di offrire maggiore piacere di guida, sicurezza, comfort e benessere. Un passo importante nell’elevare l’auto al concetto futuristico di terzo living. Tra le tecnologie disponibili: quadro strumenti digitale, connettività wireless, comandi vocali, effetti 3D, i-Toggles personalizzabili. A disposizione del driver anche un nuovo head-up display. Nella consolle centrale ariosa e priva di ingombri lo spazio per riporre oggetti di medie dimensioni e per la ricarica wireless dei device personali.

La produzione del nuovo SUV fastback e-3008 si concentrerà nello storico stabilimento francese di Sochaux. La gamma avrà due livelli di allestimento: Allure e GT e 3 pacchetti di opzioni per la personalizzazione. Tre le power unit elettriche 210 e 230 Cv con autonomia estesa e un modello Dual Motor a trazione integrale da 320 Cv. Fino a 700 chilometri di autonomia (ciclo WLTP) e velocità massima limitata a 170 chilometri orari, per le varianti con motore singolo, 180 km/h per la dual motors. Il nuovo e-3008 che per la Casa transalpina rappresenta il futuro dell'automotive europeo, capace di unire design avveniristico, piacere di guida eccezionale e prestazioni elettriche all'avanguardia sarà disponibile ad inizio del prossimo anno. I prezzi verranno comunicati a breve. A margine della presentazione è stato comunicato che a completamento della strategia di elettrificazione della gamma sarà lanciato un SUV EV di dimensioni maggiori. Maggiori dettagli saranno divulgati nei prossimi mesi.