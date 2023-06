Peugeot: la tecnologia del motorsport sulle auto di serie

L’impegno nel Motorsport di Peugeot risale al 1894, quando una Type5 partecipò, e vinse, alla prima gare cronometrata della storia: la Parigi–Rouen. Arrivando nell’epoca moderna, non passano inosservate le 7 vittorie alla Dakar: con 205 T16, nel 1987 e 1988, quello delle 405 T16 nei due anni successivi. Con la 2008 DKR nel 2016 e con la 3008 DKR nel 2017. Sempre con la 3008 DKR, ma con la versione Maxi nel 2018. L’impegno nei rallies non si è estinto, in tantissimi campionati la 208 Rally4 viene scelta per le sue caratteristiche di vera leonessa: motore: tre cilindri, turbo, 1.199 cm³, 208 cavalli e una coppia di 290 Nm. Trazione anteriore e cambio SADEV, sequenziale a cinque velocità. Peso 1080 kg. Facile da guidare, affidabile, la macchina perfetta per correre e vincere.

Per quanto riguarda il WEC, Peugeot lo ha scelto per sviluppare i motori elettrificati. La 508 PSE (Peugeot Sport Engineered) plugin, ad esempio, è equipaggiata con alcune soluzioni tecniche derivate dall’Endurance. Impostando la modalità di guida sport, ad esempio, le logiche di gestione dell’erogazione dei cavalli prevedono che la vettura ne abbia a disposizione 360 e il livello della batteria dell’unità elettrica non arriva mai a scaricarsi. La logica della mappatura deriva direttamente dal campionato WEC.

Nel paddok di Le Mans, durante la 24 Ore, abbiamo avuto modo di intercettare Linda Jackson, Ceo del brand transalpino. "Il motorsport – ci ha spiegato la manager - è molto importante perché è un laboratorio di tecnologia con cui sviluppiamo aerodinamica, elettrificazione, batterie, pneumatici ed altre soluzioni che poi possiamo trasferire sulle auto che guidiamo tutti i giorni. Il Campionato WEC-FIA, è una grande opportunità perché testiamo le tecnologie al massimo livello in termini di performance, durata, affidabilità ed efficienza".