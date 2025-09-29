Pirelli, il Cinturato All Season SF3 al vertice nei test Auto Bild e Tyre Reviews

Il Pirelli Cinturato All Season SF3 è risultato il migliore pneumatico “quattro stagioni” nelle prove comparative condotte da due tra le fonti più autorevoli del settore: la tedesca Auto Bild e il portale indipendente Tyre Reviews. Nel test di Auto Bild, che ha messo a confronto 30 modelli acquistati sul mercato nella misura 225/40 R18, il prodotto Pirelli ha ottenuto la valutazione “esemplare”, grazie a prestazioni equilibrate in frenata, handling e sicurezza su bagnato e asciutto, con buoni risultati anche su neve e durata. Tyre Reviews lo ha invece premiato come miglior pneumatico all season 2025/26 su nove modelli provati nella misura 205/45 R17, distinguendolo per maneggevolezza, aquaplaning e trazione su neve.

Un segmento in crescita

Il successo nei test si inserisce in un contesto di mercato in espansione. Gli pneumatici all season stanno guadagnando spazio in Europa, soprattutto tra automobilisti urbani che cercano un prodotto unico per l’intero anno, riducendo i costi di gestione stagionali. Per Pirelli, rafforzare la posizione del Cinturato SF3 significa consolidare la presenza in un comparto che sta diventando sempre più strategico anche per la mobilità elettrica.

Innovazione e gamma ampliata

Il Cinturato SF3 è stato sviluppato con tecniche di modellazione virtuale per ottimizzare mescola e battistrada, ottenendo la classe A in frenata sul bagnato e il marchio TÜV SÜD. Alla gamma si è aggiunto di recente lo Scorpion All Season SF3, destinato ai SUV e disponibile anche con la tecnologia Elect, dedicata ai veicoli elettrici.

Le doppie vittorie di settembre confermano la solidità tecnica del prodotto, ma soprattutto evidenziano la direzione di mercato: i pneumatici all season stanno diventando sempre più una scelta di massa, e Pirelli sembra intenzionata a giocare un ruolo da protagonista.