Pirelli Cinturato All Season SF3 vince come miglior pneumatico quattro stagioni

Ascolta ora: "Pirelli Cinturato All Season SF3 vince come miglior pneumatico quattro stagioni"

Il Pirelli Cinturato All Season SF3 è stato eletto il miglior pneumatico quattro stagioni. A incoronare il prodotto due importanti riviste di settore, la tedesca Auto Bild Sportscars e l’italiana alVolante. Per arrivare al verdetto sono stati confrontati principali prodotti sul mercato all season. Il pneumatico Pirelli è stato identificato come il più sicuro su asciutto, bagnato e neve.

La prova

Il risultato della premiazione è dovuto alla prova di Auto Bild Sportscars, su asfalto bagnato il Cinturato All Season SF3 che è stato definito “esemplare” nella resistenza all’aquaplaning e nella manovrabilità su rettilineo e in curva. Il prodotto si posiziona al primo posto anche per quanto riguarda l’asfalto asciutto per frenata, handling, risposta di sterzo e resistenza al rotolamento. Auto Bild Sportscars ha poi parlato del test su neve dicendo che con il pneumatico Pirelli “si viaggia sempre in modo sicuro anche ad alte velocità”. Inoltre “il nuovo pneumatico quattro stagioni ha caratteristiche di guida convincenti in tutte le condizioni meteo”, ha concluso la rivista tedesca. L’italiana alVolante ha concluso con: “a distinguersi sono le Pirelli Cinturato All Season SF3, che hanno svettato sul bagnato e nelle frenate su asciutto”.

Sicurezza in frenata

Auto Bild Sportscars e alVolante hanno confermato i risultati evidenziati da due enti di certificazione internazionali: Dekra, che ha riconosciuto le prestazioni di frenata del Cinturato All Season SF3, e TÜV SÜD, che gli ha assegnato il Performance Mark. Tutti i modelli della gamma di lancio hanno ricevuto la massima classificazione sull'etichetta europea (classe "A") per l'aderenza su superfici bagnate. Grazie alla sua stabilità, al comfort acustico e ai livelli di resistenza al rotolamento simili a quelli di un pneumatico estivo, il Cinturato All Season SF3 si dimostra un prodotto performante anche durante i mesi più caldi dell'anno. Inoltre, la sua aderenza su neve, testata in condizioni invernali severe e attestata dalla marcatura 3PMSF, lo rende adatto anche per l'utilizzo nella stagione fredda.

Il prodotto

Grazie alla tecnologia innovativa del battistrada adattivo con lamelle 3D, che si adatta dinamicamente alle varie condizioni stradali, e all'impiego di mescole efficaci in un'ampia gamma di temperature, il Cinturato All Season SF3 offre una versatilità straordinaria. Disponibile in diverse misure, comprese tra i 16 e i 20 pollici, questo pneumatico si posiziona tra il Cinturato P7 estivo e il Cinturato Winter 2 invernale, ampliando così la gamma di prodotti Pirelli per soddisfare le esigenze di automobilisti che guidano auto compatte o medie.

Inoltre, alcune varianti dellaoffrono la tecnologia Pirelli Elect, appositamente progettata per ottimizzare le prestazioni dei veicoli elettrici e ibridi plug-in.