Pirelli lancia il nuovo cinturato EVO TLR: il pneumatico che traccia la rotta dell’enduro stradale per bici

Dalla strada all’avventura, passando per l’ambiente. Pirelli alza l’asticella nel mondo del ciclismo con il lancio del Cinturato EVO TLR, evoluzione del best seller Cinturato Velo e nuovo punto di riferimento per chi cerca prestazioni, versatilità e attenzione all’ambiente. Più che un semplice pneumatico, è il primo della categoria a inaugurare il concetto di enduro stradale per bici.

Per chi è stato pensato

Progettato e prodotto nello stabilimento italiano di Milano-Bollate, il Cinturato EVO TLR unisce comfort, aderenza e robustezza in un’unica soluzione tubeless-ready, pensata per adattarsi con disinvoltura dall’asfalto cittadino ai percorsi misti e sterrati. Disponibile in misure da 28 a 55 mm, è la risposta per chi vuole pedalare ovunque senza compromessi.

L’importanza della tecnologia

Il battistrada trae ispirazione dallo SCORPION Trail III, pneumatico di riferimento per l’enduro stradale su due ruote motorizzate. Una trasfusione di tecnologia che si traduce in una struttura ibrida: centro slick per scorrevolezza e durata, spalle scolpite per tenuta su bagnato e grip su fondi irregolari. Il risultato? Un pneumatico capace di garantire una guida fluida, sicura e resistente, con una durata chilometrica aumentata del 40% rispetto al modello precedente. Il cuore tecnico del nuovo EVO è la mescola SmartEVO AS (All Season), la più avanzata della linea Pirelli Cycling. Ottimizzata per offrire tenuta su superfici umide e fredde, comfort di guida e assorbimento delle vibrazioni, si rivolge a ciclisti che non vogliono porsi limiti di terreno né di stagione.

Ecologia al primo posto

Il Cinturato EVO TLR non è solo una dichiarazione di performance, ma anche di sostenibilità certificata. È infatti il primo pneumatico Pirelli a combinare gomma naturale certificata FSC® con oltre il 50% di materiali bio-based e riciclati, come attestato da Bureau Veritas secondo la norma ISO 14021. Un doppio sigillo, quello di FSC® e del nuovo logo “circular arrows” creato da Pirelli, che racconta l’impegno dell’azienda per un’economia circolare trasparente e verificabile. Una scelta che non solo tutela l’ambiente e le comunità locali, ma eleva anche lo standard etico e qualitativo del prodotto.

Disponibilità e versioni

Il Cinturato EVO TLR è già disponibile online e nei migliori negozi di ciclismo, in versione nera e Classic/Retrò per le

misure più contenute (28, 30 e 32 mm). Le versioni larghe – fino a 55 mm – arriveranno nel corso della stagione, confermando l’intento di coprire un’ampia fascia d’uso: commuting urbano, gravel, touring e road adventure.