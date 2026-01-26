Pirelli lancia il nuovo Scorpion: terza generazione per SUV tra sicurezza certificata e comfort

Pirelli presenta la terza generazione di Scorpion dando il via all'evoluzione del pneumatico estivo dedicato ai SUV pensata per coniugare sicurezza, comfort di guida e prestazioni durature. Un nome storico: nato nel 1986 per i veicoli a “guida alta” e scelto al debutto dalla Lamborghini LM002, oggi Scorpion è un marchio trasversale che spazia dai SUV alle moto (enduro stradale e cross) fino all’offroad nel segmento bici.

Sicurezza certificata e performance complete

Il nuovo Scorpion punta su risultati misurabili. Le qualità su asciutto e bagnato sono certificate dall’ente indipendente TÜV, che ha conferito al prodotto il Marchio di Qualità Premium: nei test il pneumatico si è classificato primo nella frenata su asciutto, mentre sul bagnato è risultato primo nel wet handling, con prestazioni ai vertici anche per frenata e aquaplaning in rettilineo. Al lancio, tutta la gamma ottiene la Classe A nell’etichetta europea per il wet grip, insieme a comfort acustico in Classi A/B e a una resa chilometrica elevata; sul fronte efficienza, viene indicata la Classe B per la resistenza al rotolamento. Un punto chiave, secondo Pirelli, è la costanza delle prestazioni su asciutto e bagnato nelle temperature tipiche della stagione estiva.

Progettazione su misura per i SUV

Per Pirelli, sviluppare un prodotto “SUV specialist” significa partire dalle specificità del segmento: massa superiore e baricentro più alto richiedono soluzioni dedicate. I miglioramenti del nuovo Scorpion derivano da una progettazione integrata: una nuova mescola battistrada mira a stabilità nelle diverse condizioni, maggiore aderenza sul bagnato e insieme un’eccellente resa chilometrica. Struttura rinforzata e mescola aggiornata lavorano anche sull’usura uniforme, aspetto cruciale sui veicoli più pesanti. A completare il quadro, profilo e disegno battistrada con nuova geometria delle scanalature, ottimizzati per i SUV, hanno l’obiettivo di affinare handling e comfort acustico, ottenendo la Classe A/B dell’etichetta europea per rumorosità.

Sviluppo virtuale e tecnologie

La terza generazione nasce anche grazie a nuovi metodi di sviluppo: Pirelli dichiara di aver progettato e testato il prodotto in modalità virtuale, usando strumenti di previsione della resa chilometrica sviluppati dagli ingegneri di Milano per valutare oltre 20 varianti tecnologiche tra mescole e disegni del battistrada, così da individuare il mix migliore per incrementare il chilometraggio. Simulatori di guida e sviluppo virtuale hanno inoltre supportato l’ottimizzazione di handling, comportamento su asciutto e piacere di guida; i test fisici successivi hanno confermato i progressi rispetto alla generazione precedente.

Già disponibile in 16 misure tra 18 e 22 pollici, il nuovo Scorpion integra anche Elect, tecnologia che — secondo Pirelli — può-in e prevede soluzioni ad hoc per queste motorizzazioni. Sviluppato con i principali costruttori automobilistici, in continuità con la gamma Scorpion summer che conta 300 omologazioni, il nuovo prodotto ha oltre 40 omologazioni in fase di sviluppo.