Pirelli porta i nuovi P Zero R e Trofeo RS sulla Porsche 911 GT3

Pirelli P Zero, già disponibile in varianti specifiche per tutta la gamma 911, equipaggia ora anche la Nuova Porsche 911 GT3. La notizia ruota attorno a due pneumatici in versioni sviluppate ad hoc, capaci di rispondere a differenti esigenze: il P Zero R e il P Zero Trofeo RS. Quest’ultimo porta in dote l’esperienza maturata con il fitment per la Porsche 911 GT3 RS, riconosciuto dalla stampa internazionale come il miglior semi-slick stradale per l’uso in pista, e rappresenta il tassello più orientato alla performance assoluta.

P Zero R

Il P Zero R è invece la scelta pensata per chi vuole sfruttare la GT3 senza compromessi nella vita reale. La sua mescola dedicata è ottimizzata per offrire prestazioni elevate anche nella guida di tutti i giorni, assicurando un’eccellente aderenza su diverse superfici e con particolare attenzione al comportamento sul bagnato. Il fatto che operi in un’ampia finestra termica è un dettaglio chiave: significa poter contare su buone performance anche quando le condizioni non sono ideali, mantenendo il più possibile il carattere sportivo della vettura in un utilizzo più trasversale.

Il P Zero

Salendo al vertice della gamma, il P Zero Trofeo RS si rivolge a chi cerca il massimo in pista e vuole una gomma coerente con il potenziale della 911 GT3. Tra i principali punti di forza spicca la combinazione di prestazioni estreme e costanza di rendimento: anche nelle condizioni più impegnative, mantiene grip e precisione di guida a lungo, permettendo al pilota di sfruttare appieno il potenziale della vettura. Un DNA che non resta confinato a un solo modello: pur essendo un prodotto altamente specializzato, il Trofeo RS ha trovato applicazione su vetture differenti con fitment sviluppati ad hoc, dalla Porsche GT3 RS alla Porsche Taycan Turbo GT.

Strategia Pirelli Perfect Fit

A unire queste due anime c’è la strategia Pirelli Perfect Fit, che si basa sulla realizzazione di pneumatici “su misura” per ciascun modello. I P Zero R e P Zero Trofeo RS dedicati alla 911 GT3 riportano la marcatura “N” sul fianco, a indicare lo sviluppo specifico per questo modello.

Un lavoro supportato dall’impiego di tecniche avanzate di virtualizzazione nei centri R&D di Milano Bicocca e di Breuberg, che ha consentito di ridurre del 30% i tempi di sviluppo dei fitment e del 30% anche l’uso di prototipi fisici: un approccio che accelera l’innovazione senza perdere la precisione richiesta da una sportiva come la GT3.