Pirelli presenta il primo pneumatico con oltre il 70% di materiali naturali e riciclati

Pirelli ha annunciato il lancio del primo pneumatico di serie con un contenuto superiore al 70% di materiali di origine naturale e riciclati. Il nuovo pneumatico, sviluppato in collaborazione con Jaguar Land Rover (JLR), è una versione specifica del noto P Zero e sarà inizialmente disponibile su alcuni modelli Range Rover con cerchi da 22 pollici.

I materiali utilizzati

Tra i materiali utilizzati spiccano la gomma naturale certificata FSC® (Forest Stewardship Council®), acciaio riciclato, silice derivata dalla lolla di riso e polimeri bio-circolari. La certificazione FSC® garantisce una gestione responsabile della filiera della gomma naturale, dal produttore fino alla fabbrica. Pirelli ha inoltre previsto di estendere questa certificazione a tutta la gomma naturale impiegata nelle proprie fabbriche europee entro il 2026.

L'innovazione tecnologica

L’innovazione tecnologica si concentra sul mantenimento delle prestazioni Ultra High Performance (UHP) del pneumatico, pur incrementando la quota di materiali sostenibili e riciclati. Ad esempio, l’acciaio utilizzato deriva in parte da rottami ferrosi riciclati, mentre la silice è ottenuta da scarti agricoli come la lolla di riso, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni sul bagnato. Vengono impiegati anche nerofumo circolare, prodotto tramite il riciclo di pneumatici fuori uso, e bio-resine vegetali per ottimizzare il comportamento del battistrada. Il nuovo P Zero sarà contraddistinto da una marcatura speciale che identifica i pneumatici con almeno il 50% di materiali naturali e riciclati, certificata da un ente terzo, Bureau Veritas.

Il percorso di Pirelli

Il progetto con JLR si inserisce in un percorso più ampio di Pirelli volto a incrementare la sostenibilità della propria

produzione. Già nel 2021, Pirelli aveva introdotto pneumatici con gomma naturale certificata FSC®, e nel 2024 JLR è stata la prima casa automobilistica a montare pneumatici Pirelli con gomma naturale certificata su tutta la gamma.