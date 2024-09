Pirelli Stella Bianca sul tetto d’Europa: a Capo Nord con la OM 665 Superba

Ascolta ora 00:00 00:00

Una straordinaria avventura, così potremmo definire un percorso di oltre 10mila chilometri, dall’Italia al punto più settentrionale d’Europa e ritorno, a bordo di una vettura storica del 1929 dotata di pneumatici Pirelli Stella Bianca. Questa impresa ha avuto come protagonista una OM 665 Superba, equipaggiata con pneumatici della gamma Collezione di Pirelli, una fedele riedizione degli originali del 1927.

Il percorso

L’intero viaggio, completato senza mai effettuare un cambio gomme, è stato portato a termine dal collezionista toscano Gianni Morandi al volante, accompagnato dal co-pilota Marco Morosinotto. La spedizione è partita da Poggibonsi (Siena), con la prima tappa alla sede Pirelli di Milano per la partenza ufficiale. Dopo 15 giorni di viaggio attraverso paesaggi mozzafiato e senza percorrere un solo chilometro di autostrada, la vettura è giunta a Capo Nord, per poi fare ritorno in Italia dopo altre due settimane. Questa avventura non solo ha messo in luce l’affidabilità dei pneumatici Pirelli Stella Bianca, realizzati con materiali e tecnologie moderne pur conservando il design storico, ma ha anche celebrato quasi un secolo di storia di questi pneumatici che hanno gareggiato in Formula 1.

L'impresa in numeri

Il viaggo è durato in tutto 28 giorni, 10.400 chilometri, per circa 190 ore di guida. Le tappe in totale sono state circa trenta e hanno incluso paesaggi mozzafiato, salite e discese. Non sono mancate le difficoltà, una su tutte le condizioni di asfalto che passavano da asciutto e ruvido a bagnato e scivoloso. Gianni Morandi, proprietario della vettura, a bordo della sua OM 665 ha attraversato l'Europa passando dal caldo dell'Italia al freddo della Danimarca e Norvegia. Dopo aver raggiunto Capo Nord, ha iniziato il viaggio di ritorno attraversando Finlandia, Svezia e Germania, facendo tappa anche al centro Driver di Francoforte, uno dei principali rivenditori di pneumatici Pirelli in Germania.

Pirelli Sottozero Center

Durante il raid la OM 665 Superba ha fatto tappa al Pirelli Sottozero Center, il proving ground di Pirelli in Lapponia svedese. Qui l'auto ha effettuato alcuni giri su pista in condizioni di asfalto sia asciutto che bagnato. Questo centro, che si estende su 120 ettari con 250.000 metri quadrati di circuiti e 1.

300 metri quadrati di strutture, è dotato di piste con pendenze fino al 20% e superfici per test oggettivi. Il proving ground è cruciale per lo sviluppo di pneumatici invernali e all season, grazie alle condizioni climatiche uniche della zona.