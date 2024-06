Pirelli “veste” le Porsche 911 GT3 E 911 GT3 RS con un poker di pneumatici

Ascolta ora 00:00 00:00

Pirelli continua la sua partnership con Porsche realizzando quattro pneumatici specifici per le sportivissime 911 GT3 E 911 GT3 RS.

Quattro speciali Pirelli per due super Porsche

Parliamo delle P Zero Trofeo RS e P Zero Corsa dedicate alla Porsche 911 GT3 RS e delle P Zero Trofeo R e P Zero Corsa per la 911 GT3, ovvero quattro pneumatici capaci di offire elevate performance sia su starda che tra i cordoli di una pista.

P Zero Trofeo RS, il miglior semi-slick stradale per l’uso in circuito

A sottolineare ulteriormente la bontà di questo progetto, il prodotto più performante della gamma Pirelli – ovvero il P Zero Trofeo RS - è stato appena eletto il miglior semi-slick stradale per l’uso in pista dalla rivista tedesca specializzata Auto Bild Sportscars, che ha effettuato numerosi confronti di pneumatici proprio su un esemplare della 911 GT3 RS.

Porsche 911 GT3 RS

Grazie alla aerodinamica estrema e alla sua leggerezza, la Porsche 911 GT3 RS ha imposto numerose sfide tecniche nello sviluppo di pneumatici, studiati in maniera specifica per esaltare le prestazioni di un’auto stradale adatta anche all’uso in circuito. Queste esigenze sono state soddisfatte da entrambi i pneumatici firmati Pirelli, entrambi caratterizzati da misure 275/35R20 all’anteriore e 335/30R21 al posteriore. ll P Zero Trofeo RS è un semi-slick pensato per ottenere prestazioni elevate in circuito, il P Zero Corsa è orientato più all’uso stradale. Il primo consente di spingere la vettura al limite su pista sin dai primi giri grazie a una capacità di riscaldamento veloce che offre grip immediato, e resiste allo stress durante le sessioni di guida più impegnative, inoltre consente di guidare in sicurezza anche sul bagnato.

Porsche 911 GT3

Anche il P Zero Trofeo R per la Porsche 911 GT3 grazie al know how ottenuto dall’esperienza di Pirelli trova nel

motorsport. Parliamo di uno pneumatico in che ha raggiuntoproprio nella versione dedicata a questa vettura, che è servita da base per progettare il P Zero Trofeo RS per la 911 GT3 RS.