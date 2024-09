In pista a bordo della Microlino

Ascolta ora 00:00 00:00

Una bubble car. Un'Isetta 2.0. È Microlino, design retro con cuore 100% elettrico che batte bandiera italiana, costruita interamente nei dintorni di Torino, anche se di proprietà svizzera. Ed è qui, al Salone Auto Torino 2024 open air nel centro storico, che si è fatta molto ammirare dal pubblico, e da qui è partito il test drive di questo quadriciclo leggero travestito da spaziosa e scattante microcar. Basta sistemare borse, zaini e persino trolley nell’ampio bagagliaio, aprire il portellone anteriore, entrare come in una sorta di navicella, posizionare manualmente i vetri degli specchietti, aprire la capotte di questa versione cabrio, girare una rotella per fissare il cambio automatico sul D e poi via nel traffico, con una guida dinamica per arrivare con Microlino 90, batteria da 15 kWh e un’autonomia di 230 km di autonomia, al kartodromo Club des miles di Moncalieri e mettere alla prova nella prima Microlino Cup, le sue doti corsaiole, di tenuta di strada e di sicurezza.

Che sono tante perchè questo quadriciclo vanta un telaio monoscocca in acciaio alto-resistenziale e alluminio, un’innovazione che la rende unica nella sua categoria e garantisce maggiore sicurezza rispetto alle microcar in commercio di solito provviste di telaio tubolare e pannelli in plastica. Ma un conto è la teoria, un altro la pratica su questa pista tutta curve: per cinque giri a cronometro l'abbiamo lanciata con la massima accelerazione da 0 a 50 km/h in 5 secondi, mettendola in modalità Sport, per arrivare alla velocità di 90 km. Pochi? Non con microcar come le Microlino che con 2,5 metri di lunghezza viste da lontano sembrano quasi finger car.

Rettilineo, curva, rettilineo, curva, ancora curva, rettilineo, e tre curve una dopo l’altra da affrontare ovviamente decelerando prima di entrare e accelerando subito dopo, come fosse una gara di supercar. Una Microlino esce di pista e va a schiantarsi contro le gomme di protezione ma basta la spinta di quattro tecnici per rimetterla in carreggiata e farle ultimare la corsa in souplesse.

Fine della gara e adesso di nuovo tutti al volante per andare dove Microlino viene prodotta, pochi chilometri più in là, a La Loggia, 5.000mq coperti da pannelli solari che dall’anno scorso ospitano tutto il processo produttivo, dallo stampaggio delle lamiere alla lastratura della scocca, dalla verniciatura all’assemblaggio finale. Qui ogni giorno vengono costruite 7 Microlino on demand, la maggior parte al momento destinate all’estero. Due le versioni, oltre Microlino 90 anche Microlino 45 Lite, da guidare dai 14 anni con patente AM e velocità massima 45 km/h (prezzo da 14900 euro iva inclusa, senza l’ecobonus 3000 euro in più), mentre il prossimo anno verrà lanciata anche Microlino Spiaggina pronta per avventure balneari.