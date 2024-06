Polestar 3, il suv elettrico dal design minimalista

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave La tecnologia

Caratteristiche tecniche

Tecnologica, elettrica, semplice ma elegante. Stiamo parlando della Polestar 3, la vettura del brand cinese basato in Svezia. L'auto vanta una piattaforma automobilistica ad alte prestazioni capace di elaborare i dati provenienti dai numerosi sensori e telecamere per abilitare funzionalità avanzate di assistenza alla guida, sicurezza e monitoraggio del conducente. Siamo andati a provarla, ecco come è andata.

La tecnologia

Un aspetto fondamentale su cui è stata studiata la Polestar 3 è proprio la tecnologia. L'auto, infatti, incorpora tecnologie di sicurezza attiva e passiva di prossima generazione di Volvo Cars come parte del suo DNA. Tra queste, l'innovazione più recente dei sensori radar interni che possono rilevare movimenti sub-millimetrici nell'auto, aiutando a prevenire la possiblità che bambini o animali domestici vengano lasciati accidentalmente all'interno. Il meccanismo è anche collegato al sistema di climatizzazione per evitare colpi di calore o ipotermia. Inoltre il sistema di infotainment è alimentato dalla piattaforma di prossima generazione Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies. La vettura è inoltre dotata di tecnologia ADAS (Advanced Driver Assistance System) all'avanguardia che si integra perfettamente grazie alla potenza di calcolo centralizzata. Di serie, la Polestar 3 vanta cinque moduli radar, cinque telecamere esterne e dodici sensori ultrasonici esterni con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di guida e il livello di sicurezza. La SmartZone sotto l'ala anteriore raccoglie diversi dei sensori frontali, un modulo radar riscaldato e una telecamera. All'interno, due telecamere di monitoraggio del conducente a circuito chiuso portano per la prima volta in una Polestar la tecnologia di tracciamento oculare di Smart Eye, mirata a una guida più sicura. Le telecamere controllano il movimento degli occhi del conducente e possono attivare messaggi di avvertimento, suoni e persino una funzione di arresto d'emergenza quando rilevano il guidatore distratto o assonnato. Inoltre i pacchetti Plus e Pilot sono inclusi di serie nell'edizione di lancio e includono diverse funzionalità di lusso e comodità come un sistema audio a 25 altoparlanti di Bowers & Wilkins con suono surround 3D e capacità Dolby Atmos, porte a chiusura morbida, un display head-up e Pilot Assist.

Caratteristiche tecniche

La Polestar 3 viene presentata con una configurazione a doppio motore e una distribuzione di potenza orientata al posteriore. Le varianti della vettura sono: Long Range e dual motor a trazione integrale, la prima presenta un powertrain con 489 cavalli e 840 Nm di coppia, mentre la seconda grazie al Performance Pack offre 517 cavalli e 910 Nm di coppia. La vettura è alimentata da un'importante batteria agli ioni di litio da 111 kWh che offre 631 chilometri nel caso della Dual Motor normale e 561 chilometri in quello della variante più potente che conclude lo scatto da 0 a 100 all’ora in 4”7 anziché in 5”0. In quanto alla ricarica della batteria dal 10 all’80% in corrente continua a 250 kW, questa si effettua in mezz’ora, invece il pieno completo con la corrente alternata a 11 kW occorrono undici ore. La Polestar 3 monta di serie sospensioni pneumatiche attive e impianto frenante Brembo. Il controllo avanzato del telaio viene effettuato da sospensioni pneumatiche a doppia camera di serie, che permettono alla Polestar 3 di adattarsi tra caratteristiche di sospensione confortevoli e dinamiche, e l'auto può regolare elettronicamente la velocità degli ammortizzatori attivi una volta ogni due millisecondi. "Il nostro obiettivo era offrire le prestazioni e la precisione che definiscono tutte le auto Polestar, senza compromettere il comfort della guida quotidiana" ha detto Joakim Rydholm, capo ingegnere del telaio di Polestar. "Per fare questo, abbiamo utilizzato nuovi componenti come le sospensioni pneumatiche adattive per ingegnerizzare il 'feeling Polestar' per questo tipo di auto".

La batteria da 111 kWh fornisce alla Polestar 3 un'autonomia di guida dichiarata fino a 628 km. La Polestar 3 è disposizione nellaLong Range Dual Motor a 92.900 euro e nella Long Range Dual Motor con Performance Pack arriva a sfiorare i 100mila euro, 99.900 euro.